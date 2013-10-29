Kuru domatesli peynirli kiş

Çok soğuk haldeki 6 yemek kaşığı su ilave edilip ele yapışmayan ve kulak memesinden biraz sert olan bir hamur elde edilinceye kadar yoğrulur.

Bu işlem sonunda hamur hala ele yapışan kıvamdaysa biraz daha soğuk su ve un ilave edilebilir.

Hazırlanan hamur buzdolabında 1 saat kadar dinlendirilir.

Dinlenen hamur 25-28 santim boyundaki çok iyi yağlanmış kelepçeli kalıba bastırılarak yayılır.

Kenarları 20 santim yükseltilerek ortasında bir havuz oluşturulur. Diğer taraftan fırın 200 dereceye ayarlanıp ısıtılır.

Sosun hazırlanması için yumurtalar derin bir kaba kırılıp üzerine süt ve hazır süt kreması eklenerek çatalla iyice çırpılır. Un ve rendelenmiş peynir ilave edilip kuru fesleğen de serpildikten sonra tekrar karıştırılır.

Küp küp doğranmış konserve kuru domatesler ve çekirdeği çıkarılmış zeytinler peynirli karışımın üzerine aktarılır. Hazırlanan harç bir kenarda bekletilir.

Kalıptaki hamur çatalla delinerek önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirildikten sonra çıkarılır. Peynirli harç hamurun üzerine yayıldıktan sonra hamur tekrar fırına verilir. 15-20 dakika daha pişirilip çıkarılır.

Sıcakken dilimlenerek servise sunulur.

Malzeme listesi

- 2 su bardağı dolusu un

- 1 çay kaşığı tuz

- 125 gr soğuk bitkisel margarin

- 6-8 yemek kaşığı soğuk su

Üzeri için;

- 3 yumurta

- 1 su bardağı süt

- 1 paket süt kreması (200 gr)

- 1 yemek kaşığı dolusu un

- 1 yemek kaşığı

kuru fesleğen

- Yarım su bardağı rendelenmiş taze kaşar (Gravyer peyniri de kullanılabilir.)

- 10-15 adet kuru domates (konserve)

- 7-8 adet yeşil zeytin