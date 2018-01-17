‘Kurtuluş kuruluşta’

“Atatürk’ün askeriyim” diyen Ümit Kocasakal, sloganının ise “Kuruluş kurtuluştadır” olduğunu söyledi. Kocasakal’ın toplantı yaptığı Taksim’deki otelin salonu Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donatıldı. Üzerinde Ümit Kocasakal’ın fotoğraflarının bulunduğu afişlerde, ‘Kurtuluş kuruluştadır’ yazılıydı. Kocasakal açıklaması öncesi çantasından, “Atatürk’ün Meclis Konuşmaları” isimli kitabı çıkartarak masasına koydu ve çalan İzmir Marşı’na eşlik etti. Kocasakal, yaklaşık 1 saat süren ve sık sık “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganıyla kesilen konuşmasında, özetle şunları söyledi:

EFSANE GERİ DÖNMELİ

“CHP, ikinci cumhuriyetçilerin, Atatürk ve Cumhuriyet’le sorunlu veya kavgalı olanların ileri karakolu veya toplanma yeri değildir, olamaz. Genel Başkan’ın da bu tür eylem ve söylemlere karşı ciddi bir tepkisini görmüş değiliz. Sonuç olarak 36. kurultay bir şahlanış, bir umut, bir diriliş kurultayı olmalıdır. Uyuyan güç uyanmalı, efsane geri dönmelidir. Gereken fikirsel bir değişimdir, partinin özüne, kimliğine, kurucu ilkelerine, kamucu/halkçı yapısına geri dönmesi, yani halka geri dönmesidir.

Bunun için de denenmiş, sekiz kez seçim kaybetmiş, seçenek oluşturamamış, partinin yüzde 25’lere sıkışmış oyunu arttıramamış; eylem ve söylemleriyle partinin toplumsal algısına, kimliğine zarar veren mevcut zihniyetin ve temsilcilerinin değişmesi gerekmektedir.”

MUSTAFA KEMAL’İN ASKERİYİM

“Bu açıklamayı; endişeli milyonlarca Cumhuriyetçi, Atatürkçü ve vatansever yurttaşlarımız adına yapıyorum. Aynı zamanda bu açıklamayı Mustafa Kemal’in bir ‘askeri’ olarak yapıyor ve bundan onur duyuyorum. Atatürk’e ‘kefere’ diyen, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sözünden rahatsız olan, anlamsız bir ‘asker - yoldaş’ polemiğiyle gerçek düşüncelerini örtbas etmek isteyenler, üniter yapıyla sorunu olanlar, HDP güzellemesi yapanlar Atatürk’ün partisinde siyaset yapamazlar. Bu partide Atatürk’ün resimleri indirilemez. Said-i Nursi ve Seyit Rıza güzellemesi yapılamaz, buna izin verilemez, göz yumulamaz.”