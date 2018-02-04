Kurtulmuş: Mafyatik düzen kurmuşlar

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, gündemdeki konuları Hürriyet’e değerlendirdi. Arkeolojik alanların özelleştirilmesinden İstanbul’un korunmasına kadar pek çok konuda sorularımızı cevaplayan Kurtulmuş, Kuleli Askeri Lisesi binasını ulusal müze yapmayı düşündüklerini belirterek “İçine Göbeklitepe’den Perge’ye, Troia’dan beylikler dönemine kadar Anadolu topraklarından geçen 24 medeniyetin yer aldığı dünya

çapında ses getirecek bir müze yapacaklarını” söyledi. Kurtulmuş’un açıklamaları şöyle:

‘ÇALINTI ESERLERİ BİLE BİLE SERGİLİYORLAR’

“Kültür varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde bir ekip Avrupa’daki tüm müzayede ve koleksiyonları takip ediyor. Bize ait olan eserleri tespit edip bakanlığımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde diplomatik yollardan talep ediyor. Karahisari’nin oğluna ait Kuran müzayedeye çıkacaktı derhal müdahale edip satışını durdurduk. Elbette artık Türkiye’den gelen eserleri almak istemiyorlar. Eski eser kaçakçıları tam bir mafyatik düzen kurmuş. Dünyanın her yerinde en zor şartlarda da olsa uluslararası alanda bu eserleri pazarlıyorlar. Mesela Suriye’de DEAŞ antik kenti bombaladı yıktı diyoruz. 10 yıl sonra bu antik kentteki eserleri Batı’daki önemli koleksiyonlarda, müzelerde göreceğiz. Biz çağrı yapıyoruz tüm dünyaya. Bunu UNESCO nezdinde de gündeme getiriyoruz. Siz çalınan eserleri, hırsızlık malı eserleri sergiliyorsunuz. Bu gayrimedeni bir durumdur. Hırsızlık malı eserleri çok güzel bir sergide sunmanız sizin çok medeni olduğunuz göstermez. Siz bunu sergilemekten vazgeçerseniz hırsızlık bitecektir.”

‘RESTORASYONLAR TEK ELDE TOPLANMALI’

“İyi restorasyonlar olduğu gibi keşke hiç yapılmasaydı dediklerimiz de var. Restorasyonların tek elde toplanması gerektiği kanaatindeyim. Bunu yaparken özellikle koruma kurullarının imkânlarını artırmamız gerekiyor. Sadece şu şekilde yapın diye karar vermenin yanı sıra her aşamasında kontrol edecek bir yapıya ihtiyacımız var. Kurulların yanlışlık görürse müdahale edeceği ve revize edeceği yapıya kavuşturulması gerekiyor. Kurullar şu anda izni veren ve sonra sonucu gören bir yapıya sahip. Denetime evirilmesi gerekiyor. Tarihi yapıların tek elden restore edilip denetimlerinin de aynı mekanizma içinde yapılması gerekir. Allah korusun yanlış restorasyonlar bize hem yıllar kaybettirecek hem de eserlerin özelliğini kaybetmesine neden olacaktır. Geçen türbelerin restorasyonlarını gezdim. Geçmişte çimento ile 10 cm kalınlığında sıvalar yapılmış. Altını kazıdığınızda harika kalem işleri, taş işçiliği çıkıyor. Yazık günah değil mi? Kurtaramadıklarınız da oluyor.”

‘KULELİ ASKERİ LİSESİ ULUSAL MÜZE OLACAK’

“Milli Savunma Bakanlığı, Kuleli Askeri Lisesi’nin tahsisini bakanlığımıza gerçekleştirdi. Proje ihalesi yapıldı. Öyle bir müze yapalım ki İstanbul’a 2-3 saatliğine gelen ziyaretçi Türkiye’de ne var ne yok görebileceği bir ulusal müze olsun istiyoruz. Anadolu topraklarında medeniyetlerin özel eserlerini burada sergileyelim. Müzecilik geçmişimiz oldukça eski ve tecrübeliyiz. Herkesin fikrini alarak dünya çapında bir müze yapalım istiyoruz. Perge, Göbeklitepe de olacak Troya da olacak. 24 medeniyetin tamamını burada bulalım istiyoruz.”