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Kurtulmuş: Faiş fiyata satmak ve zorunlu kılmak doğru değil

Hürriyet Haber
17.09.2017 - 00:01 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 00:01

DÜN Hürriyet gazetesinin ‘Velinimet diye, soyuyorlar’ manşetiyle duyurduğu, özel okullarda kıyafet ve kırtasiye ürünlerini zorunlu kılarak piyasadan 3-5 kat fazla fiyata velilere satılmasına Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’tan da tepki geldi.

Kurtulmuş: Faiş fiyata satmak ve zorunlu kılmak doğru değil

CNN Türk’te Hakan Çelik’in programına katılan Kurtulmuş, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Zaman zaman gündeme gelen bir konu. Biz de eski dönemlerde kitap, kırtasiye ve kıyafet üzerinden faiş fiyatlarla alım yapmak zorunda kalıyorduk; öğrencilik dönemlerimizde. Bunlar son derece yanlış ve etik dışı davranışlardır. Bizim buradaki uyarımız şu; eğitim sezonun açılmış olmasını fırsata dönüştürme sevdasından vazgeçsinler. Yani normal piyasa ne ise, dün kaça satacaklarsa bugün de o fiyata satsınlar. Belli noktalardan alınmanın zorunlu kılınması da doğru değil. ‘Biz özel okuluz, şuradan alın’ demek doğru değil. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Vatandaş hangi malzemeyi alacaksa istediği yerden alır. Zorunlu hale getirilmesi doğru değil.”

Okul A.Ş.Okul A.Ş.

Etiketler: kırtasiye malzemeleri , çanta fiyatları , okul masrafları , okul alışverişi , gazetehaberleri
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