Kurtuldu ama evsiz kaldı

Kayışdağı itfaiye ekibinin “saniyelerle mücadele ettik” dediği yangın önceki gün saat 13.00 sıralarında gerçekleşti. Alışverişe gitmek üzere üç küçük çocuğunu yanına alan Nafiye Soysuzlar, Emir’i yalnız bıraktı. İki saat kadar sonra eve dönen genç kadın, itfaiye ekiplerinin yanan evine müdahale ettiğini gördü.



Komşuların dumanları fark etmesiyle, itfaiye dört dakika gibi kısa bir sürede yangına müdahale etti. Emir, alevlerin arasından, itfaiye ve polis ekiplerinin organize çalışmasıyla mucize eseri kurtuldu. Tedavisi devam eden Emir’in bilinci açık ve hayati tehlikesi yok. Fakat gözleri dumandan ciddi şekilde etkilendiği için bir süre daha tedavisi sürecek.



Yangının çıkışı sebebi ise şimdilik belirsiz. Dün ilk kez evi gören aile, gözyaşlarına hâkim olamadı. Emir’i kurtaran itfaiye ve polis ekiplerine teşekkür ederken baba Gökhan Soysuzlar, “Bu gece hastanenin bahçesinde uyuyacağız, yarın ne olacak, onu bilmiyoruz. Yardım bekliyoruz” diyerek çağrı yaptı.



Anne Nafiye Soysuzlar da “Evladım kurtulduğu için çok mutluyum. Fakat biri bebek üç çocuğum daha var. Oyuncaklarından kıyafetlerine her şey kül oldu. Yaramızı sarmaya nereden başlayacağız bilmiyorum” dedi.