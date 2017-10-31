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    ‘Kürtler, siyasi süreçte yer almalı’

    Hürriyet Haber
    31.10.2017 - 01:06 | Son Güncelleme:

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Astana görüşmeleri Özel Suriye temsilcisi Aleksander Lavrentiyev, dün Astana’da toplanan 7’ci Suriye görüşmelerinin ana konusunun ‘Suriye Halkları Kongresi’nin’ şekillenmesi ve ilk toplantı yerinin belirlenmesi olacağını belirtti.

    Rus temsilci Kürtlerin de siyasi çözüm masasında olması gerektiğini kaydetti. Rossia-24 TV kanalına yaptığı açıklamalarda Lavrentiyev, “Kazakistan’ın başkenti Astana’da toplanacak Suriye grubunun şimdiki en önemli gündem maddesi Rusya’nın önerdiği ‘Suriye Halkları Kongresi’nin’ kimlerle ve nerede yapılacağının belirlenmesi olacak. Rusya, diğer garantör ülkeler Türkiye ve İran heyetleriyle kongre planının hayata geçirilmesini ele alacak” dedi. Lavrentiyev, ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada ise kongre için ‘Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ adının benimsendiğini duyurdu.

    RUS TEMSİLCİNİN SÖZLERİ

    Suriye’deki Kürt grupların da Suriye çözüm sürecinde yer alması gerektiği belirten Lavrantiyev, “Suriye’de Şam yönetimi yanı sıra DEAŞ ve benzeri terör örgütleri üstesinden gelinmesinde Kürtler de büyük çaba harcadı ve harcamaya devam ediyor. Suriye halkının önemli bölümünü temsil eden Kürtlerin Suriye krizi siyasi çözüm sürecinde de masada yer alması gerekiyor” dedi. m Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA

    ‘İLK KONGRE SOÇİ’DE’ İDDİASI

    Rusya’nın ön ayak olduğu “Suriye Ulusal Diyalog Kongresi”nin ilk oturumunun nerede yapılacağı belirsizliğini korurken, adını açıklamayan Rusya heyeti kaynakları ilk Kongre oturumunun kasım ayı ortalarında Soçi’de yapılmak istendiği iddiasını ortaya attı. Öte yandan Interfax ajansına konuşan Rusya Parlamentosu’nun üst kanadı savunma ve güvenlik komitesinin başkanı Viktor Bondarev, yıl sonu itibariyle Suriye’de bütün terörist unsurların temizlenmesinin beklendiğini, sonra da ülkede sadece gerekli miktarda asker bırakacaklarını söyledi.

    Etiketler: gazetehaberleri , Vladimir Putin
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