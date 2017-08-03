Hürriyet>Kelebek Magazin>Magazin Haberleri>'Kurtlar Vadisi Vatan'dan ilk fragman geldi... Ne zaman vizyona girecek?

'Kurtlar Vadisi Vatan'dan ilk fragman geldi... Ne zaman vizyona girecek?

Necati Şaşmaz'ın başrolünde yer aldığı, uzun yıllar televizyon dizisi olarak ekranlara gelen ve daha önce 4 ayrı sinema filmi çekilen Kurtlar Vadisi'nin yeni filminin fragman galası Zorlu Center'da gerçekleşti.

AA
03 Ağustos 2017 - 11:07:00

Kurtlar Vadisi Vatan'ın senaryosunda da imzası bulunan Şaşmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk kez fragman galası düzenlediklerini söyledi.
Şaşmaz, filmin çekimlerinin beş hafta sürdüğünü ve filmin 29 Eylül'de vizyona gireceğini belirterek, "Biz bu filmi yapmaya karar verdiğimiz zamandan bugüne kadar çok zorlu bir süreçten geçtik. Biz 17 ya da 18 Temmuz'da 'Darbe girişimiyle ilgili Kurtlar Vadisi filmi yapmak istiyoruz' dedik. Çok yoğun bir talep olduğu için böyle bir film yapmayı düşündüğümüzü söyledik." diye konuştu.


- Yeni dizi 2018 başında

O süreçte kendileri aleyhinde yayınlar yapıldığına işaret eden Şaşmaz, "Tabi ki hukuksal yönleri ayrı ama biz işimizle cevap vermeyi istedik ve bugün o cevabı veriyoruz. Bundan sonraki süreçte yeni sezondaki dizimizin ismi de de 'Kurtlar Vadisi Kaos' olacak." ifadelerini kullandı.
Yeni dizinin 2018'in başında televizyon izleyicisiyle buluşacağına dikkati çeken Necati Şaşmaz, bu tip yapımları ekranlara taşımaya devam edeceklerini dile getirdi.

Şaşmaz, 15 Temmuz'un ardından yaşanan patent krizini hatırlatarak, şöyle devam etti: "Hiç önemli değil alnımızın akıyla buradayız. Bizim kim olduğumuzu bu millet çok iyi biliyor. Biz yıllardır kimseler mücadele etmezken FETÖ denilen örgütle mücadele ediyorduk, etmeye de devam edeceğiz. Aksiyon anlamında rekorumuz hala kırılmış değil. Gönüllerde sevilen şahsım ve şirketim adına arşivime koyabileceğim güzel, kaliteli bir film olmasını her zaman için daha çok önemsediğimizi söyleyebilirim."


- "Senaryoyu okuduğumda ağladım"

Çekimlerin Antalya'da yapıldığını ve şehrin doğasının çekimlere çok yatkın olduğunu aktaran Şaşmaz, "Doğal bir plato olarak gördük orayı. Değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki filmlerimizde de çekim yapmayı düşünüyoruz. Filmde oyuncularımızla çok güzel ekip ruhunu yaşadık. Anlattığımız konu Türkiye'nin yaşamış olduğu o malum gecenin perde arkası ve sorunların ana kaynaklarıydı. Bunları oynamak, aynı düşünceyi paylaşamasak bile orada bulunmak, o karakterleri oynamak yürek isterdi." değerlendirmesini yaptı.
Filmin yönetmen koltuğunda oturan Serdar Akar da kendilerinin de ortaya çıkacak filmi çok merak ettiklerini ve emeklerinin seyircide karşılık bulacağına inandıklarını kaydetti.

"Kurtlar Vadisi Vatan"da karakol komutanı bir üst teğmeni canlandıran Sinem Uslu ise canlandırdığı karakterin çok gurur verici olduğunu aktardı.
Oyuncu, 15 Temmuz gibi bir gecenin bir daha yaşanmamasını temenni ettiğini vurgulayarak, "Senaryosunu okuduğum zaman ağlamaya başlamıştım. Gece gündüz kazasız belasız çalıştık." dedi.
Görüntü yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın üstlendiği filmin başrolünde ayrıca Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak, Nezih Işıtan, Ertuğrul Şakar ve Yücel Erten yer alıyor.  Müziklerinde Gökhan Kırdar imzası bulunan filmin senaryo ekibinde ayrıca Alper Erze, Cahit Kayaoğlu ve Murat Koca bulunuyor.

Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 11:38:43
Etiketler: Kurtlar Vadisi , Kurtlar Vadisi Pusu , Necati Şaşmaz
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Koç Burcu
      21 Mart - 20 Nisan

      Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

      Boğa Burcu
      21 Nisan - 20 Mayıs

      Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

      İkizler Burcu
      21 Mayıs - 20 Haziran

      Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

      Yengeç Burcu
      21 Haziran - 22 Temmuz

      Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

      Aslan Burcu
      23 Temmuz - 23 Ağustos

      Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

      Başak Burcu
      24 Ağustos - 23 Eylül

      Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

      Terazi Burcu
      24 Eylül - 23 Ekim

      Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

      Akrep Burcu
      24 Ekim - 22 Kasım

      Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

      Yay Burcu
      23 Kasım - 21 Aralık

      Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

      Oğlak Burcu
      22 Aralık - 20 Ocak

      Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

      Kova Burcu
      21 Ocak - 18 Şubat

      Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

      Balık Burcu
      19 Şubat - 20 Mart

      Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri