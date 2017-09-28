‘Kurtlar Vadisi Vatan’a Berlin’de gala

GALAYA filmin oyuncuları Necati Şaşmaz, Sinem Öztürk Uslu, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak ve Ertuğrul Şakar´ın yanısıra Necati Şaşmaz´ın eşi Nagehan Şaşmaz da katıldı. Filmin gösterimi, Şaşmaz çiftinin üç aylık bebeklerinin olması nedeniyle yaklaşık bir saat geç başladı. Gecikmeye rağmen sinema salonunu dolduran Berlinli Kurtlar Vadisi hayranları, sabırla oyuncuların gelmesini bekledi.

Filmden önce gerçekleştirilen kısa basın toplantısında konuşan filmin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, bu filmde ‘herhangi bir ülkede o ülkeye kast söz konusuysa, neyle mücadele edilmesi gerektiğini’ anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Filmin izlemesini ve örnek alınmasını tavsiye eden Şaşmaz, " Hem ülkemiz için hem de tüm dünya ülkeleri için önemli bir eser. Bence seyredilmeli. Kurtlar Vadisi dizsini seyredenler zaten bu filmde aksiyona doyacaklardır. Kurtlar Vadisi izlememiş olan birçok insanın da bu filmi severek izleyeceğine inanıyorum" dedi.

YENİ ADI: KURTLAR VADİSİ KAOS

Kurtlar Vadisi dizisinin bundan sonra 'Pusu´ yerine 'Kaos’ ismiyle devam edeceği bilgisini de veren Necati Şaşmaz, "Kurtlar Vadisi dizi olarak geri dönecek ama adı değişti. İsmini 'Kurtlar Vadisi Kaos’ olarak düşündüm. Dizide yakın zamanda güneyimizde yaşanan krizleri, ülkemizde yaşanan sıkıntıları, değişen konjonktürde bizim neler yaşayacağımızı ve etrafımızdaki coğrafyada neler yaşanacağını anlatmaya çalışacağız. Dizi ocak veya şubat aylarında vizyona girecek" ifadelerini kullandı.

‘AMA ONLAR ÖLDÜ’

Filmi, izleyiciyle beraber sonuna kadar takip eden filmin oyuncuları, gösterim sonunda sahneye çıkarak hep birlikte seyircileri selamladı. Burada da kısa bir selamlama konuşması yapan Necati Şaşmaz şu ifadelere yer verdi :

"Biz vatan, millet derdiyle dertlenmiş insanlarız, inandığımız değerlerle dertlenmiş insanlarız. Her kim ki buna kast ediyorsa elimizden ne geliyorsa yaparız." Şaşmaz, daha sonra, "Memati ve Abdülhey eksik" diye serzenişte bulunan bir seyirciye de gülerek "Onlar öldüler ama" diye cevap verdi.

Berlinli Kurtlar Vadisi hayranları, filmin gala gösterimiyle aksiyonu bol bir gece yaşadı.