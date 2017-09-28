Kurtlar Vadisi Vatan tartışmaya yol açtı

HIRİSTİYAN Demokratlar Birliği (CDA) Rotterdam Belediye Meclis Üyesi Sven de Langen, filmde ‘propaganda’ yapıldığını ve bunun Türk toplumu içinde gerginliğe yol açabileceğini belirterek, kamu güvenliği çerçevesinde meclise filmi tartışma teklifinde bulundu.

Belediye meclisi üyelerinin çoğunluğu ise Langen’in teklifine karşı çıkarak komplo teorilerinin her filmde olduğunu ve bunun tartışılması gereken yerin belediye meclisi olmadığını söyledi. Duruma tepki gösteren, Müslümanların kurduğu NIDA Partisinin lideri ve Rotterdam Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nourdin El Ouali, “Gerçekten belediye meclisinde bir film ya da bir kitabın ne anlatmak istediğini mi tartışacağız? Başka işimiz yok bununla mı uğraşacağız?” ifadeleriyle teklife tepki gösterdi.

‘BOŞA ZAMAN HARCANIYOR’

Bu tür tartışmaların tam aksine gerginliği artıracağını söyleyen El Ouali, benzer konuların Amerikan savaş filmlerinde de işlendiğini örnek göstererek, bu tartışmayla boşa zaman harcandığını kaydetti.

Hollanda’da dokuz ayrı sinemada vizyona giren “Kurtlar Vadisi Vatan” filminin galası cuma günü, başkent Amsterdam’da filmin başrol oyuncuları Necati Şaşmaz, Cahit Kayaoğlu ve Erhan Ufak’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

BEBEK NEDENİYLE GEÇ BAŞLADI

Filmin Berlin galası yapıldı. Galaya oyuncular Necati Şaşmaz, Sinem Öztürk Uslu, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak ve Ertuğrul Şakar’ın yanı sıra Necati Şaşmaz´ın eşi Nagehan Şaşmaz da katıldı. Filmin gösterimi, Şaşmaz çiftinin üç aylık bebeklerinin olması nedeniyle yaklaşık bir saat geç başladı. Gecikmeye rağmen sinema salonunu dolduran seyirciler, sabırla oyuncuların gelmesini bekledi.





Filmden önce gerçekleştirilen kısa basın toplantısında konuşan filmin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, bu filmde ‘herhangi bir ülkede o ülkeye kast söz konusuysa, neyle mücadele edilmesi gerektiğini’ anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Filmin izlemesini ve örnek alınmasını tavsiye eden Şaşmaz, “Hem ülkemiz için hem de tüm dünya ülkeleri için önemli bir eser. Bence seyredilmeli. Kurtlar Vadisi dizsini seyredenler zaten bu filmde aksiyona doyacaklardır. Kurtlar Vadisi izlememiş olan birçok insanın da bu filmi severek izleyeceğine inanıyorum” dedi.