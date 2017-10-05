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    Kurtlar saldırdı... 40 koyunu öldürdüler

    DHA
    05.10.2017 - 19:28 | Son Güncelleme:

    Avluya giren kurtlar 40 koyunu öldürdü...

    Olay, gece saatlerinde Taşıkara Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Şenateş, etrafı taşla çevrili avludaki koyunlarını yemledikten sonra üst kattaki evine çıkıp uyudu. Avluya giren kurtlar, sürüdeki 40 koyunu parçalayarak öldürdü. 

    Sabah hayvanlarına bakmaya giden Şenateş; koyunlarının öldüğünü görünce şoke oldu. Şenateş, çaresiz durumda olduğunu belirterek, "Sabah koyunlarıma bakmak için avluya çıktım ve hepsinin boğazlanarak kurtlar tarafından parçalandığını gördüm.

    Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir yıllık evliyim ve tüm varlığım koyunlarım, kurtlar tarafından telef edildi" dedi.

    Etiketler: Avlu , kurt , boğdu
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