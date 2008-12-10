Kurtarma sınavı

Gökmen Avcı yazıyor Geçen sene Şampiyonlar Ligi’nde iyi sonuçlar elde edilince, haliyle bu senenin beklentileri de yüksek oluyordu. Herkes bu yılki hedefi, ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE FİNAL OYNAMAK olarak belirlerken, ALTAN TANRIKULU kadro yapısını göz önünde tutarak, olması gereken asıl hedefi şöyle belirliyordu. “Bu kadro’nun hakkı 3 kupa. Ligi rakiplerinin en az 8-10 puan önünde bitirir… Geçen sezon ki gibi olağanüstü bir kura çekmezse, rota Şampiyonlar Ligi yerine UEFA KUPASI olur… Final de Kadıköy'de olduğuna göre hedef; ligin yanında, 25 yıldır yapılmayanı yapıp kupayı kazanmak ve UEFA Kupası'nı kazanan ikinci Türk takımı olmak olmalı..”

Şampiyonluk ve Türkiye Kupası için konuşmak çok erken olabilir. Ama FENERBAHÇE için bu akşamki maç, GERÇEKÇİ HEDEF OLAN UEFA KUPASI için “KURTARMA SINAVI.” gibi bir şey.

Peki, buralara nasıl gelindi, neler yazıldı, neler söylendi, neler iddia edildi. Başlayalım…

Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamlayınca, Avrupa Kupaları serüvenine 2. ön eleme karşılaşmasıyla başladı. İlk rakip MTK. Geçmiş zamanda iyi hatıralarımızın olmadığı bir takım.Birinci maç Kadıköy’de ve ROBERTO CARLOS ve SELÇUK’un golleriyle tur geçiliyor gibi. İkinci maça ise SEMİH yetiyor. 4 gol Ondan. 1 gol de EMRE’den geliyor. Taraftarın büyük beklenti içinde olduğu GUIZA’dan ses çıkmıyor. 3. ön eleme turundaki rakip PARTİZAN. Deplasmandaki ilk maçta 2-0 yenik duruma düşse de, maçı 2-2’ye getirmeyi başarıyorlardı. Goller ALEX ve GUIZA’dan. Çoğu yorumcu durumun iyi olduğundan bahsederken, Bu karşılaşmada “Orta sahada büyük problem yaşandığı, Şampiyonlar Liginde guruplara kalınırsa, rakiplerin MTK ve PARTIZAN gibi takımların olmayacağı ve bu durumun sıkıntı yaratacağı.” nı düşünenler de vardı. FENERBAHÇE, Kadıköy’deki ANDERLECHT, INTER, PSV, CSKA MOSKOVA, SEVILLA, CHELSEA, MTK seri galibiyetlerine SEMİH ve ALEX’in golleriyle PARTIZAN galibiyetini de ekliyordu.

Şampiyonlar Liginde Gurup kuraları çekilmiş, Yöneticiler düşüncelerini açıklıyorlardı.

MOSTUROĞLU: Buradaki maçları kazanırsak guruptan çıkarız diyordu. Mahmut USLU’nun da açıklaması hemen hemen aynıydı.

İlk maç, PORTO ile deplasmanda. Defans hataları neticesinde 2 dakikada yenilen 2 golle yıkılan FENERBAHÇE, GUIZA ile ümitlense de, son dakikada yediği golle maçı 3-1 kaybediyordu. Takım ligde de sıkıntılı günler yaşmakta idi. DYNAMO KIEV maçı öncesi, söylentilere göre AZİZ YILDIRIM takıma müdahale ediyordu. Kendi evindeki bu maçı etkisiz bir oyunla 0-0 berabere tamamlayınca, ARGONES’in Oyuna Müdahale Edemediği dile getiriliyor ve ciddi anlamda eleştiriliyordu. Tekrar gurupta iddialı duruma gelinebilmesi için, sıradaki ARSENAL maçının kazanılması şarttı. Maçın başındaki 2 şok gol, her şeyi alt üst ediyordu. Maç 5-2 bitmişti ama, asıl sorun takımın çok kötü bir oyun oynaması ve rakip karşısında aciz kalmasıydı. ARAGONES’in istifa edeceği ve yerine LUCESCU veya BÜLENT UYGUN’un geleceği konuşulmaya başlanmıştı. Bu söylenti o günden beri hala konuşulmakta. Ama, ARAGONES’ten beklenen hareket görülmemekte.

FENERBAHÇE, ARSENAL deplasmanına, sıkıntılı gitti. ALEX sakat. Herkes farklı bir mağlubiyetin çıkmasından endişe ediyor. Çok kötü bir oyun ve gecenin adamı VOLKAN. 0-0 biten bir maç ve alınan 1 puan. Oynanan futbolla olmasa da, alınan puanla ümit tazeleyen FENERBAHÇE, 25 Kasım’da PORTO’yu ağırlıyordu. Alınacak galibiyet çok önemliydi. Geçen maçın kahramanı VOLKAN, bu maçında kahramanı olmuştu. Tıpkı ROMA’yı yakan NERON gibi. 19 ve 28. dakikalarda LISANDRO’nun gollerine COLIN KAZIM 63’te cevap veriyordu. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi defterini kapayan FENERBAHÇE’ye, TESELLİ İKRAMİYESİ olarak görülebilecek şans ARSENAL maçının sonucu ile geliyordu.

OLAN OLDU, BİTEN BİTTİ. GEÇMİŞE MÜDAHALE EDEMEDİĞİMİZ İÇİN, UMUDUMUZ GELECEKTE.

GERÇEKÇİ HEDEF UEFA KUPASI FİNALİ İSE, YAPILABİLECEK TEK ŞEY VAR. YARIM SIFIRDA OLSA MUTLAK GALİBİYET.