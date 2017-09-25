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Kurtarıcı diye geldi kovuldu

Emre ÖZPEYNİRCİ-eozpeynirci@hurriyet.com.tr
25.09.2017 - 17:36 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 17:40

Fransız Peugeot Citroen Grubu’nun bünyesine giren Alman Opel, 2013 yılı sonunda marka imajını düzeltmek için Henkel’den kurtarıcı olarak transfer ettiği ‘Bayan kozmetik’ lakaplı Tina Müller ile yollarını ayırdı. PSA Grubu, Müller’i Opel’de işe alan eski CEO Karl-Thomas Neumann’ı da görevden almıştı.

ALMAN Opel, 2013 yılında içine girdiği mali krizden kurtulmak ve marka imajını düzeltmek için Henkel’den pazarlamanın ve markanın başına ‘Bayan kozmetik’Kurtarıcı diye geldi kovuldu
lakabına sahip Tina Müller’i transfer etmişti.

Markayı yeniden ayağa kaldıracak bir makyaj gerekiyordu ve Henkel şirketinde kozmetik bölümünü yöneten Tina Müller bunun için biçilmiş kaftandı. Bu transfere kadar Opel ismini ise sadece kendisini pek etkilemeyen bir otomobil markası olarak bilen Müller, hiç bilmediği ve tanımadığı bir sektöre geçerek aslında büyük risk almıştı. ‘Bayan kozmetik’ lakaplı Müller, aslında önemli kampanyalarla adından söz ettirmişti ama Opel’in herşeye rağmen içine girdiği mali darboğazdan çıkamayıp bu yılın başında Fransız Peugeot Citroen Grubu’na (PSA) satılmasıyla iş değişti. Çünkü PSA Grubu yaptığı incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda önce Opel’in CEO’su Karl-Thomas Neumann ile yolları ayırdı. Müller’i işe alan Neumann’ın Opel’den ayrılmasıyla dengeler değişti. Dün Alman Handelsblatt gazatesi Neumann’dan sonra 49 yaşındaki Müller ile de yolların ayrıldığını açıkladı.

YILIN MARKA YÖNETİCİSİ
Yeni Corsa’nın tanıtımı için ünlü modacı ve fotoğrafçı Karl Lagerfeld ile çalışan Tina Müller bu projeyle büyük ses getirmişti. Lagerfeld, yeni Corsa’yı kedisiyle birlikte fotoğraflayarak çok özel bir takvim hazırladı ve çok etkili oldu. Daha önce Henkel’de çalışırken bir çok ödül alan Müller, Opel markasıyla da bunlara yenisini eklemişti. Müller, 2015 yılında Almanya’da yılın en iyi marka yöneticisi seçilmiş, bu ödül hakkında uzmanlar, “Müller insanların akıllarına girmekte başarılı. Otomotiv uzmanı olmamasına rağmen markayı yeniden canlandırdı” açıklamasını yapmıştı.

 

Etiketler: Alman Opel , Peugeot Citroen Grubu , Tina Müller
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