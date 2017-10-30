Kürt gazeteciyi evinde öldürdüler

50 yaşındaki gazetecinin evini basan 4 silahlı saldırgan, üç çocuk babası Şerif’in ailesini başka bir odaya kilitledi. Saldırganlar daha sonra Şerif’i bıçaklayarak öldürdü. Kürt gazetecinin 5 defa bıçaklandığı ifade edildi. Kürt basını, olaydan Irak ordusuyla birlikte hareket eden ve İran’ın desteklediği Şii milis grup Haşdi Şabi’yi sorumlu tuttu.

Erbil merkezli haber sitesi Rudaw’a konuşan Kürdistan TV Genel Müdürü Karwan Akreyi, “Dün gece Dakuk ilçesinde kimliği belirsiz silahlı bir grup, kameramanımız Erkan Şerif’in evini basarak onu şehit etti” dedi.

Şerif’in bir yakını da Rudaw’a yaptığı açıklamada evi basan kişilerin Türkmence konuştuğunu iddia etti. Rudaw’ın haberine göre adının açıklanmasını istemeyen bu kişi, “Onu bıçaklayarak şehit ettikten sonra eşinin gözü önünde cesedine saygısızlık etmişler. Bir insanı eşi ve çocuklarının gözleri önünde şehit etmek en insanlık dışı davranıştır” ifadelerini kullandı.

Erkan Şerif, Kürdistan TV’de 13 yıldır çalışıyordu. Şerif, ayrıca bir köy ilkokulunda müdür olarak görev yapıyordu.