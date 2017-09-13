‘Kürt devletini destekliyoruz’

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, IKBY’nin 25 Eylül’de yapacağını açıkladığı bağımsızlık referandumuna desteğini yineledi. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, PKK’nın terör örgütü olarak değerlendirildiği ancak Ortadoğu’da bağımsız bir Kürt devletinin desteklendiği belirtildi. Açıklamada, “Türkiye, terör örgütü Hamas’ı desteklerken biz terörün her şeklini reddediyoruz ve Kürt halkının kendi devletini elde etmesi konusundaki meşru çabalarını destekliyoruz” ifadelerine yer verildi. İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Savunma Bakanı Avigdor Lieberman gibi Başbakan Netanyahu da geçmişteKürtlerin bağımsızlığını destekleyen açıklamalarda bulunmuştu.

GOLAN’A TEPKİ

Jerusalem Post’un haberinde, Netanyahu’nun bu açıklamasının, İsrailli general ve eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan’ın geçen hafta Washington Yakın Doğu Politika Enstitüsü’nde sarf ettiği “PKK’yı terörist bir örgüt olarak görmediği” yönündeki sözlerinin ardından gelmesine dikkat çekildi. İsrail’in 1960’ların başından bu yana Kürt halkıyla iyi işbirliği yaptığını ifade eden Golan, “Ortadoğu’nun kaderiyle ilgili tek olumlu gelişmenin, bağımsız bir tür Kürt oluşumunun ortaya çıkması olacaktır” demişti.

SELAHATTİN VİLAYETİ DE IKBY’NİN KARARINI KABUL ETMEDİ

IKBY’nin tek taraflı referandum kararına Selahattin vilayetinden ret... İl Meclisi dün oybirliğiyle IKBY’nin Selahattin ili sınırları içinde referandum yapmasına onay vermedi. DHA’nın haberine göre; meclis üyeleri vilayetin doğusundaki bölgelerin de referanduma katılmayı reddettiğini açıklarken, Irak’ın toprak bütünlüğüne bağlılık vurgusu yaptı.

‘CESUR VE BATI YANLISI’

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen ay da Irak’ta bağımsız bir Kürt devletini desteklediğini belirterek, Kürtleri “değerlerini paylaşan cesur, Batı yanlısı insanlar” olarak nitelendirmişti. Netanyahu, hem bölgedeki hassas dengeler hem de müttefiki ABD’nin politikası nedeniyle Kürt meselesini sıkça gündemine taşımıyordu. Netanyahu 2014’te, “Kürtlerin devlet kurmayı hak ettiklerini ve bunun desteklenmesi gerektiğini” söylemişti.

BİLGİ NOTU: IKBY Başkanı Mesud Barzani, 7 Haziran’da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017’de yapılacağını ilan etmişti. Irak Başbakanı Haydar El İbadi ise Barzani’nin referandum ilanından sonra yaptığı açıklamada, “bunun anayasaya aykırı olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını” söylemişti. Irak meclisi de yaptığı oylamada “bağımsızlık referandumunu” reddetmişti.