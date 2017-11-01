Kurt Bullend ‘Ben Senim’

17 yıldır İstanbul’da çağdaş sanatın gelişmesi adına pek çok etkili sergi ve projeye imza atan Çağla Cabaoğlu Gallery; art arda düzenlemeye başladığı sergilerle bu sezona da güçlü bir şekilde giriyor. 24 Ekim’de 42 Maslak ArtSpace’te açtığı ve 25 Kasım’a kadar sürecek olan Murat Bengüer’in kişisel sergisinin ardından, bu kez 4 Kasım’da, Nişantaşı’ndaki kendi galerisinde hayli ses getirecek güçlü bir sanatçısının; Kurt Bullend’in çalışmalarını sunuyor sanatseverlere. Hiper-realizm akımının etkileyici örneklerini göreceğimiz sergi 7 Aralık’a kadar izlenebilecek.
Kurt Bullend hakkında;
Kurt Bullend, 1959 yılında İstanbul’da doğdu. Ekonomi eğitimi almasına rağmen yaşamını resimle sürdürmeye karar verdi. Karakalemle başlayan, boya ile devam eden çalışmalarında kadın figürleri üzerine yoğunlaştı. Hiper-realizm ile tanışması onun sanatsal üretimini ve bu konudaki araştırmalarını belirleyecek bir dönüm noktası oldu. Yurt içinde ve dışında sanatçı atölyelerinde hiper-realizm üzerine çalışırken Paris’te bulunduğu bir buçuk yıllık süreçte bu konuda araştırmalar yaptı. Moskova’da iki yıl süren yaşam deneyimi sanatsal dilinin gelişimine önemli katkılarda bulundu. Kurt Bullend halen İstanbul’da, kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.
Üslubu hiper-realist yaratım anlayışıyla belirlenen sanatçının çalışmaları varoluş felsefesi üzerine temelleniyor. Çalışmalarında ego-masumiyet gibi spiritüel konular öne çıkarken, üslubunun da işaret ettiği gerçeklik algısı ve gerçekliğin çarpıtılması sorgulanıyor.
Sanatçı; insanların gerçek olarak algıladığı modern kent yaşamının ne kadar gerçek olduğu sorusuna dikkat çekerken, aslında yaşadığımız gerçeğin toplumsal yaşamın bize dayattığı kurallara alışan sahte benliğin kurgusu olduğunu gösteriyor. Masumiyetini yitirip, insan eliyle yaratılan kurgusal evrende yine kendisi bir kurguya dönüşen bireyin, aslında ruhsal bir varlık olan insanın doğduğu andan itibaren hep kendisinde olan masum benliğine dikkat çekerek, yapıtları üzerinden bir kez daha bize ilksel varoluşumuzu hatırlatıyor.
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