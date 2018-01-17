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    Kurşun yağdırdı: Anne ve oğluna kanlı saldırı

    AA
    17.01.2018 - 00:31 | Son Güncelleme:

    Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir aileye yönelik silahlı saldırıda, anne ile bir oğlu öldü, diğer oğlu ağır yaralandı.

    Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çalış köyündeki evlerinin önünde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler anne Gülüşan (61) ile çocukları İsmail (34) ve Şıhlı Güven'e (29) silahla ateş etti.  Ağır yaralanan anne Gülüşan Güven, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Önce Keskin Devlet Hastanesi oradan da Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Güven de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Şıhlı Güven'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

    Etiketler: silahlı saldırı
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