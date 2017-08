‘Kürk Mantolu Madonna’ sahneye çıkıyor

Sabahattin Ali’nin, Türk edebiyat tarihinin en önemli eserlerinden ve son yıllarda Türkiye’nin ‘çok satan’ listelerinden inmeyen romanı ‘Kürk Mantolu Madonna’ tiyatro oyunu oluyor. Şu sıralar provaları Beykoz Kundura Fabrikası’nda süren oyunu deneyimli tiyatrocu Engin Alkan uyarladı ve yönetiyor. To Be House of Production’ın yapımcılığında ekim ortasında Zorlu PSM’de prömiyer yapması planlanan oyunun başrollerinde Menderes Samancılar, Tuba Ünsal, Alper Saldıran, Sercan Badur yer alıyor. Müzikler Sezen Aksu’nun, oyundaki Maria Puder otoportresinde ise ressam Ahmet Güneştekin’in imzası olacak.



“İzleyiciyi eve mutlu göndereceğimiz inanıyorum” diyen yönetmen Engin Alkan oyun hakkında şunları söylüyor: “Kürk Mantolu Madonna geçtiğimiz yüzyılın ilk çeyreğinde geçen bir hikâye olmasına rağmen, bugün hâlâ tüm dünyada güncelliğini koruyan, günümüz insanının karmaşık duygu dünyasını, aile ve özel ilişkilerini en detaylı şekilde tasvirleyen, eskimeyen taptaze bir roman. Bugüne dek sahnelemekte geç bile kalındığına inandığım için ayrı bir özenle yaklaşıyoruz. Bu kadar bekledikten sonra ve üstelik bir de romanın hikâyesine son derece hâkim bir kitle mevcutken, izleyiciyi tiyatroya çekebilecek güçlü bir uyarlama, prodüksiyon ve oyuncu kadrosu gerekiyordu. Öyle de oldu sanırım.”