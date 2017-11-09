Küresel piyasalarda Trump-Şi Cinping görüşmesi takip ediliyor

ABD'de Trump'ın vergi reformuna ilişkin belirsizliklerin devam etmesine karşın pay piyasalarında yükseliş eğiliminin sürdüğü görülüyor. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,03, S&P 500 endeksi yüzde 0,14 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 değer kazanırken, dolar endeksi dar bant içindeki yatay seyrini sürdürdü.

Analistler, Tump'ın Şi Cinping ile yapacağı görüşme ve sonrasındaki açıklamaların yatırımcıların odak noktasında olacağını belirterek, Kuzey Kore ile ilgili söylemler ve ticari anlaşmaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.

Avrupa tarafında, gündemin sakin olması iç dinamiklerin öne çıkmasına neden oldu. Avro/dolar paritesi, 1,16'nın hemen üzerinde dengelenirken, dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,02 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 değer kazandı, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,17 düşüş kaydetti.

Bugün Çin'de açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 1,9 ile beklentilerin hafif üzerinde artması sonrasında Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2 geriledi. Japonya'da ise makine siparişleri verisinin tahminlerin çok altında kalmasının ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 1,11 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, döviz kurları ve pay piyasaları dalgalı bir seyir izlerken, açıklanan şirket karlarının beklentileri aşması hisse bazlı hareketleri öne çıkarıyor. BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,34 değer kaybederek günü 111.895 puandan tamamlarken, 3,8686'dan kapanan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,8750 seviyesinde dengelendi.

Açıklanan 3'üncü çeyrek bilançoları ile döviz kurlarının seyrinin BIST 100 endeksinin yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini aktaran analistler, yurt dışında ise açıklanacak veriler ve Trump ile Şi Cinping'in görüşmesinden gelecek haberlerin izleneceğini dile getirdi.