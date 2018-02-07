Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

ABD borsalarında yükselen tahvil faizleri ve kritik destek seviyelerinin kırılması ile sisteme iletilen zarar-kes (stop-loss) satışlarının neden olduğu sert düşüş, dün Kasım 2017'den bu yana en düşük seviyelerin görülmesi sonrası yerini yükselişe bıraktı. Dow Jones endeksi yüzde 2,33, S&P 500 endeksi yüzde 1,74 ve Nasdaq endeksi de yüzde 2,13 değer kazandı. Son 2 işlem gününde yüzde 2,89-2,67 bandında dalgalanan ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 2,78'de dengelendi.

Piyasaların gündemini meşgul eden bir diğer önemli konu olan ABD bütçe tasarısı ise dün Temsilciler Meclisi’nde gerçekleştirilen oturumla ertelendi. ABD Temsilciler Meclisi, federal kurumların 9 Şubat Cuma günü itibarıyla kısmen "kapanmasını" önleyecek 6 haftalık geçici bütçe tasarısını onayladı. Ayrıca, ABD borsalarındaki satışların tetiklenmesinden hemen önce açıklanan istihdam raporundaki veriler sonrası belirginleşen enflasyonda yükseliş ve faizlerin tahminlerin üzerinde artabileceği beklentileriyle ilgili konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) St. Louis Şubesi Başkanı James Bullard, ABD borsalarını panikleten enflasyon endişelerini yerinde bulmadığını belirterek, "İş gücü piyasasından gelen iyi haberlerin direkt daha yüksek enflasyona yol açacakları şeklinde yorumlanmasından sakınılmalı." ifadesini kullandı.

Analistler, 2 gün boyunca etkili olan düşüşü, devam eden yükseliş trendi içindeki düzeltme hareketi olarak değerlendirdiklerini, bununla birlikte hızlı yükselen korku endeksinin (VIX) seyrinin takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Avrupa tarafında, dün ABD'de piyasaların toparlanmasından önce kapanan borsalarda düşüşler etkili oldu. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,32, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,64 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 2,35 değer kaybetti. Almanya'da açıklanacak sanayi üretimi ve hükümet kurma çalışmaları takip edilecek.

Bugün Asya piyasalarında Çin hariç yükseliş eğilimi öne çıktı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 geriledi.

Yurt içinde, dünya borsalarındaki negatif seyre paralel dün değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,19 düşüşle 115.457 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,4 azalışla 3,7683'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 3,7720 seviyesinden alıcı buluyor.

Piyasalarda artan oynaklığın yatırımcı algısını olumsuz yönde etkileyebileceğine dikkati çeken analistler, bu anlamda ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve VIX endeksi başta olmak üzere ABD piyasalarındaki hareketliliğin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, BIST 100 endeksinin 116.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yükseliş isteğinin güçleneceğini belirterek, bu seviyenin altında ise 112.500 desteğinin gündeme gelebileceğini kaydetti.