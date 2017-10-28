Küresel milli gelir 2018'de 5,1 trilyon dolar artacak

Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre, gelecek yıl 190 ülkenin milli gelirleri toplamı yaklaşık 5,1 trilyon dolar daha artarak 83,8 trilyon dolara ulaşacak.



AA muhabirinin IMF tahminlerinden derlediği verilere göre, 190 ülkenin toplam Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH), bu yıl 78 trilyon 740,2 milyar dolara, gelecek yıl ise 83 trilyon 801,6 milyar dolara ulaşacak. Buna göre geçen bir yıllık sürede dünya ülkelerinin milli geliri 5 trilyon 61,4 milyar dolar artacak.

Fonun projeksiyonlarına göre bu dönemde en fazla milli gelir artışının 1 trilyon 181,1 milyar dolarla Çin'de gerçekleşmesi bekleniyor.

"Dünyanın fabrikası" olarak nitelendirilen Çin'de milli gelirin bu yıl sonunda 11 milyar 937,6 milyar dolar olacağı öngörülürken, bu rakamın gelecek yıl 13 trilyon 118,7 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Çin'in ardından gelecek yıl milli gelirini en fazla artırması beklenen ikinci ülke ise 837,8 milyar dolarla ABD oldu. Rakamsal olarak dünyanın en büyük milli gelirine sahip olan ABD'de GSYH'nin bu yıl 19 trilyon 362,1 milyar dolar, gelecek yıl ise 20 trilyon 200 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Söz konusu bir yıllık süreçte GSYH'de en büyük artışı elde etmesi beklenen ülkeler listesinde Almanya 282,9 milyar dolarda üçüncü sırada yer alırken, bu ülkeyi 215,2 milyar dolarla Hindistan, 190,8 milyar dolarla Fransa, 178,6 milyar dolarla Japonya, 127,8 milyar dolarla İtalya ve 123,1 milyar dolarla da Kanada takip etti.

Brezilya 118,8 milyar dolar, İspanya 112,8 milyar dolar ve Meksika da 107,5 milyar dolar ile 2017-2018 döneminde milli gelirini 100 milyar doların üzerinde artırması beklenen ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye'de 2017 sonunda 841,2 milyar dolar olması beklenen milli gelirin ise gelecek yıl 64,5 milyar dolar artarak 905,7 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.



İRAN EKONOMİSİ İZLANDA KADAR KÜÇÜLECEK

Ambargo ve yaptırımlarla gündemden düşmeyen İran'da bu yıl sonunda 427,7 milyar dolar olması beklenen milli gelirin, 2018'de 398,4 milyar dolara gerileyeceği öngörülüyor. İran, bu süreçte 29,2 milyar dolarlık ekonomik küçülme ile milli geliri en fazla azalacak ülke olarak öne çıkıyor.

Bu rakam, İran ekonomisinin neredeyse 28,8 milyar dolarlık milli gelire sahip İzlanda kadar küçüleceğine işaret etti.

İran'ın ardından bir yıllık süreçte milli gelirin en fazla azalacağı tahmin edilen diğer ülkeler ise 7,5 milyar dolarla Venezuela ve 1,7 milyar dolarla Porto Riko oldu. Fon, 2017-2018 döneminde ekonominin Tunus'ta 600 milyon dolar, Ekvator Ginesi'nde 200 milyon dolar, Tacikistan ile Yemen'de ise 100 milyon dolar küçüleceği öngörüsünde bulundu.

EN BÜYÜK 5 ÜLKENİN MİLLİ GELİRİ 45 TRİLYON DOLARI AŞACAK

IMF'nin 2017-2018 GSYH tahminlerine göre, milli gelir açısından dünyanın en büyük ekonomilerinde listenin bu yıl da değişmediği görülüyor.

Gelecek yıl tahminlerine göre, ABD 20,2 trilyon dolarlık milli gelir büyüklüğüyle listenin başında yer alıyor.

ABD'nin söz konusu 20,2 trilyon dolarlık GSYH'si; Meksika, İspanya, Avustralya, Rusya, Kore, Kanada, İtalya, Brezilya, Hindistan, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Japonya ve Çin haricindeki 175 ülkenin toplam milli gelir büyüklüğüne denk geliyor.

Çin 13,1 trilyon dolarlık milli gelir büyüklüğüyle ABD'nin en yakın takipçisi konumunda bulunurken, bu ülkeyi 5,1 trilyon dolarla Japonya, 3,9 trilyon dolarla Almanya ve 2,8 trilyon dolarla Fransa takip ediyor.

Listenin ilk beşini oluşturan ABD, Çin, Japonya, Almanya ve Fransa'da toplam milli gelirin 2017'de 42,4 trilyon dolara ve 2018'de 45,1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu kapsamda en büyük beş ülkede milli gelirin geçen bir yıllık sürede 2,7 trilyon dolar artacağı öngörülüyor.