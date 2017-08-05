Küresel ısınma Avrupa'da ölümleri 50'ye katlayacak

İtalyan Çevre Koruma ve Araştırma Entitüsü'nden Dr. Giovanni Forzieri liderliğinde, Avrupa Komisyonu'nun Ortak Araştırma Merkezi tarafından yapılan araştırmaya göre küresel iklim değişikliği nedeniyle 100 yıl içinde Avrupa'da hava durumundan kaynaklı ölümler 50 katına çıkabilir.

Lancet Gezegen Sağlığı dergisinde yayımlanan araştırmada, referans olarak alınan 1981-2010 yılları arasında Avrupa'da aşırı sıcaklık gibi hava koşulları nedeniyle yılda 3 bin ölüm gerçekleştiği belirlendi.

2100 yılı itibariyle ise bu sayının 152 bine ulaşabileceği hesaplandı.

"SEL KAYNAKLI ÖLÜMLER ARTACAK"

Araştırmacılar, "Hava durumu kaynaklı hastalıkların 2100 yılı itibariyle Avrupa nüfusunun 3'te 2'sini etkileyeceğini belirledik" derken, bu oranın 1980-2010 döneminde yüzde 5 seviyesinde olduğuna dikkat çekti.

Araştırmada ayrıca kıyılarda gerçekleşen seller yüzünden yılda altı kişi olan ölümlerin yüzyılın sonunda yılda 233 kişiye yükselebileceği aktarıldı.

Araştırmacı Forzieri, 21'inci yüzyılda iklim değişikliğinin insan sağlığını en çok tehdit eden etmenlerin başında geldiğini söylüyor.

Forzieri aynı zamanda küresel ısınmanın etkileri bir şekilde azaltılmazsa 350 milyon Avrupalının zararlı iklim koşullarına maruz kalacağını belirtiyor.

"ÖLÜMLERİN YÜZDE 99'U SICAK HAVADAN OLACAK"

Özellikle Güney Avrupa'da "uç seviyedeki hava durumuna bağlı erken ölümlerin" en büyük çevresel risk faktörü haline geleceği belirtildi.

Bu tehdidin başlıca sebebi, küresel iklim değişikliğinin yol açtığı sıcak hava dalgalarının görülme sıklığındaki artış olarak açıklandı.

Araştırmada Güney Avrupa başta olmak üzere iklim nedeniyle gerçekleşen ölümlerin yüzde 99'unun sıcak hava dalgası yüzünden olabileceği vurgulandı.