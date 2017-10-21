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    Kurduğu düzenekle annesine kendini öldürttü!

    Hürriyet Haber
    21.10.2017 - 14:03 | Son Güncelleme:

    Adana’da 6 aydır psikolojik tedavi gören Emre Görür (26), pompalı tüfek ve misina ile odasının kapı koluna düzenek kurarak intihar planı yaptı. Emre Görür, annesinin odanın kapısını açmasıyla ateş alan tüfekten çıkan kurşunla vurularak öldü

    Emre Görür (26), İstanbul’da fizyoterapi eğitimi gördükten sonra Adana'da yaşayan ailesinin yanına döndü. 6 aydır psikolojik tedavi gören Emre Görür, bunalıma girerek intihar etmek istedi. Feci bir intihar planı yapan genç, pompalı tüfeğin tetiğini misina ile odasının kapı koluna bağlayarak tüfeğin namlusunu başına dayadı.



    ANNESİ KAPIYI AÇINCA OLANLAR OLDU

    Sabah saatlerinde annesi oğlunun odasına girmek için kapı kolunu indirince tetik aşağı düştü ve tüfek ateş aldı. Emre Görür, başında isabet eden tüfek saçmalarıyla olay yerinde hayatını kaybetti.

    Etiketler: düzenek
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