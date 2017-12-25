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    ‘Kürdistan’da küçük harf tartışması

    Umut ERDEM/ANKARA
    25.12.2017 - 22:22 | Son Güncelleme:

    Kürdistan kelimesinin TBMM tutanaklarında yazılış şekli HDP ile Meclis Başkanlığı arasında tartışma yaşattı.

    HDP Milletvekili Lezgin Botan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın yanıtlaması üzere soru önergesi verdi. Meclis tutanaklarında ‘Kürdistan’ kelimesinin cümle içinde ilk harfinin küçük yazılırken sonuna gelen çekim eklerinin de kesme işaretiyle ayrı yazılmadığını belirten Botan önergesinde, “Kürdistan kelimesinin yanlış yazılması, Türk Dil Kurumu yazım kurallarına da aykırılık teşkil etmektedir” diye konuştu.

    TDK ÖRNEKLİ YANIT

    Kahraman eleştiriye şu yanıtı verdi:

    “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ‘kürdistan’ olarak adlandırılan bir coğrafi bölge bulunmadığından ve aynı zamanda TDK’nın; ‘Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt vb.) büyük harfle başlar: Afrika, Asya; Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu’ kuralına uymadığından talebiniz tarafımızca uygun görülmemiştir.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , tartışma
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