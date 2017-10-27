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Haberler >Ekonomi>'Kurda son dönemdeki hareketler sert oldu'

'Kurda son dönemdeki hareketler sert oldu'

REUTERS
27.10.2017 - 12:40 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Hatice Karahan, BloombergHT canlı yayınında şu açıklamaları yaptı:

*TCMB'nin faiz artırıma gitmesini beklemiyordum, TCMB'nin bu koşullarda kararlı duruşu değerli bir mesajdı

*TCMB yapısal anlamda da dövizle ilgili olarak çalışmalara gidiyor, kırılganlıkların önlenmesi açısından bunlar da önemli

*2018'de yükselen piyasalara ilginin devam edeceği yönünde görüntü var, Türkiye'nin de buradan nasibini alacağını söylemek mümkün

*Tahvilde, kurda son dönemdeki hareketler sert oldu, bunun nasıl yatışacağı önemli, TCMB'nin duruşu önemli rol oynayacak

*Son dönemde kurdaki kayıpla önümüzdeki senenin beklentilerinde kur etkisi geçişi olması muhtemel

*(Hazine ihalelerine talebin düşük kalması konusu) Arzu edildiği gibi olmadı, yurtdışı etkileri de var; jeopolitik gelişmeler, Türkiye ekonomisi ile ilgili haber akışının nasıl olacağına bağlı olacak, normalleşme gelirse burada yine bir düzelme bekliyorum

*KGF'de geri dönüşler çok yavaş oluyor ama sorunlu kredilere bakınca çok düşük bir oran, ciddi sorun beklemiyorum

*Varlık Fonu'nun yurtdışından borçlanma konusunda yaptığı görüşmelerle ilgili benim tarafımda doğrulanmış bir şey yok... borçlanmadan ziyade kaynak yaratma sermaye yaratma şeklinde ilerlemesi daha sağlıklı olur ama daha stratejisini görmedik...

Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışman , Hatice Karahan , Dolar kuru
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