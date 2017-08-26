Kurbanlıkta ‘tatil etkisi’

KURBAN Bayramı 1 Eylül Cuma günü başlıyor. Bayrama sayılı günler kala kurban pazarlarında da heyecanlı bekleyiş sürüyor. Anadolu’nun dört bir yanından yetiştirdikleri kurbanlık hayvanları İstanbul’a getiren tüccarlar bir an önce satışları tamamlamak istiyor.

Kayseri’den İstanbul Alibeyköy’deki bir hayvan pazarına 60 hayvan getirdiğini ifade eden bir hayvan tüccarı, 25 Temmuz Cuma günü itibariyle daha 8 hayvan satabildiğini söyledi. Büyükbaş canlı hayvanda kilogram fiyatlarının geçen sene olduğu gibi 18 lira ile 24 lira arasında değiştiğini kaydeden Kayserili hayvan tüccarı, “Maliyetlerimiz sürekli artıyor. Geçen seneye göre yem fiyatları yüzde 10 arttı. Belediyeye 20 hayvanlık yer için 10 bin lira kira ödüyoruz. Daha birçok gider var. Ancak hayvan fiyatlarına zam yapamadık. Vatandaşın da bu kez çok ilgisi yok. Zam yapsaydık hiç alamazlardı. Hayvanın kilosu biraz yükselince satılamıyor. Hisse başına 3 bin lira düşen hayvanlar var, kimse bunları alamıyor” diye konuştu.

BAĞIŞA YÖNELDİLER

10 günlük uzun Kurban Bayramı tatilinin satışları kötü etkilediğini anlatan bir başka hayvan tüccarı da, “30 hayvan getirdim. Daha 6 tanesini satabildim. Arife günü ve bayramın ilk günü de satışlar olacaktır. Uzun tatil dönemi olduğu için insanlar kurban kesmek yerine tatile gitmeyi tercih etti. Tatil nedeniyle kurban kesemeyenler, kurban pazarlarına uğramadı ve kurban görevlerini bağış yaparak yerine getirdi” dedi. Her geçen yıl biraz daha zorlanmaya başladıklarını söyleyen tüccar, “Nakliye masrafı artıyor. Yem fiyatları yükseliyor. Kredi kartına taksitle satış yapan marketler var. Bu sebeplerden dolayı kurban pazarlarına hayvan getiren tüccarlar çok mutlu değil” ifadelerini kullandı.

SATIŞLARDAN MEMNUN

Kurban pazarlarında yaptığı satıştan memnun olduğunu söyleyen tüccarlar da var. Kastamonu’dan 90 hayvan getiren tüccar şimdiden 60 tanesini satmış. Diğerlerinin de bayrama kadar satılmasını beklediğini söyleyen tüccar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Satışlarımız gayet iyi gidiyor. Vatandaşların ilgisi güzel. Bu ilginin her geçen yıl azaldığını söylemeliyiz. Kurban pazarlarında bizden 30 hayvan için 10 bin lira ücret alıyorlar. Ancak düzgün hizmet vermiyorlar. Vatandaşta bu durumun farkında. Kurban pazarlarına ilginin azalmaması için belediyelerin çok daha iyi hizmet vermesi gerekiyor.”