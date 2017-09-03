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    Kurbanlık satışından kazandığı 1 milyon lirası yandı

    DHA - Fotoğraflar: AA
    03.09.2017 - 21:32 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 21:47

    Çorum'un Gemet Köyü’nde bir ev, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Besicilik yapan ev sahibi Musa Kaya, yangında kurbanlık satışından elde ettiği yaklaşık 1 milyon liranın da yandığını söyledi.

    Kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Gemet Köyü’nde besicilik yapan Musa Kaya ve kardeşlerine ait mandıranın bitişiğindeki evde elektrik kontağından yangın çıktı.

    Kurbanlık satışından kazandığı 1 milyon lirası yandı

    Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yangına ilk müdahaleyi Musa Kaya ve ailesiÿyaptı. İhbar üzerine sevk edilen Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

    Kurbanlık satışından kazandığı 1 milyon lirası yandı

    Besici Musa Kaya, yangında kurbanlık satışından elde ettiği 1 milyon liranın da yandığını söyledi.

     

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    Etiketler: kurban , yangın , para
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