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    Kurbanlık dişi mi erkek mi olmalı?

    Hürriyet Haber
    24 Ağustos 2017 - 11:48Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 11:48

    Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların merak ettiği pek çok konu var. Bunlardan biri de ‘Kurbanlık dişi mi erkek mi olmalı?’ sorusu. Diyanet, kurban kesmenin dini kurallarını resmi sayfası üzerinden paylaştı. Peki kurbanlık dişi mi erkek mi olmalı?

    Her kurban öncesi olduğu gibi bu bayram öncesinde de Kurbanlık dişi mi erkek mi olmalı? sorusu gündeme geldi. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu soruya yanıtı!

    Deve, sığır gibi büyükbaş hayvanlarla, koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanların belirli şartları taşımaları durumunda, erkek olsun dişi olsun kurban olarak kesilebilecekleri hususu Hz. Peygamberin (s.a.s.) hadis ve uygulamaları ile sabittir. Kurban edilecek hayvanın cinsiyeti, kurban ibadetinin fazileti açısından bir ölçü değildir. Ancak sığırın dişisinin kurban edilmesinin faziletli olduğu görüşünü ileri süren bazı fakihler olmuştur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 466-467). Bu görüşü o fakihlerin yaşadıkları toplum ve dönemin şartlarına göre değerlendirmek daha isabetli olur. Tarıma dayalı bir toplumda erkek sığırın gücünden daha fazla yararlanılma imkânının bulunması göz önünde bulundurularak böyle bir görüş ortaya atılmış olabilir. Ancak bu görüşler, dinin değişmez bir esası gibi kabul edilmemelidir. Bunlar, toplum menfaati göz önünde bulundurularak ortaya konulmuş görüşlerdir. Günümüzde de aynı esastan hareketle dişi sığırların kurban edilmesinin hayvan üretimine zarar vermesi hâlinde, erkek sığırların tercih edilmesi uygun olur. Ayrıca kurbanlık hayvanın erkek veya dişi olması, kurbanın geçerlilik şartları arasında yer almamaktadır.

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