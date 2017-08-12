Kurbanlık alacaklar dikkat! Çok önemli uyarı...

Kurbanlık fiyatlarının spekülatörler tarafından gereğinden fazla abartıldığını ve piyasadan oldukça üstünde gösterildiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bayrama kısa bir süre kala fiyatlar dengeye oturur. Şu an Anadolu’dan büyükşehirlere yeteri kadar kurban girmediği için büyük üretici firmalar da kurban fiyatlarını oldukça yüksek gösteriyorlar” dedi.

“KURBANLIK ALIRKEN SPEKÜLATÖRLERE ALDANIP ACELE ETMEYİN”

Bayrama yakın küçük ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarının normale döneceğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken “TÜİK 2016 verilerine göre mevcut büyükbaş sayısı 14 milyon 222 bin 228, küçükbaş sayısı 41 milyon 329 bin 232. Yani toplamda 55 milyon 551 bin 460 hayvan var. Bu da zaten ihtiyacın da üzerinde bir rakam. Her yıl ortalama 860 bin büyükbaş, 2 milyon 500 bin küçükbaş hayvan kesiliyor. Vatandaşımız kurbanlık fiyatlarını yüksek tutup piyasayı alt üst eden spekülatörlere aldanıp acele etmesin. Anadolu’dan büyükşehirlere yeteri kadar kurbanlık hayvan geldiği zaman yükselen bu fiyatlar bayrama sayılı günler kala düşecektir. Üreticiler de hayvanlarının elinde kalmasını istemiyorsa normalin çok üstünde fiyat ile satışa çıkarmamalıdır” diye konuştu.