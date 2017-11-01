Kurbanlarını Twitter'dan buldu! 9 kişiyi öldürdü...

İntihara meyilli kurbanları seçen seri katil, sosyal medya arkadaşlarını evine davet edip onları öldürmeyi teklif etti. Shriaishi ayrıca bazı cinayetleri para bazılarını ise tecavüz için işlediğini ifade etti. Seri katil, kurbanlardan birinden yaklaşık 4 bin dolar çaldı.

Polis 23 yaşındaki kayıp bir kadının izini sürerken, kurbanın erkek kardeşi kızın sosyal medyada paylaştığı bir mesajı buldu. Kayıp kız, Twitter hesabında kendisiyle birlikte ölecek birisini aradığını yazmıştı.

'DAİRESİNDEN GARİP KOKULAR GELİYORDU'

Shiraishi'nin komuşusu ise medyaya yaptığı açıklamada Ağustos ayında taşınan Shiraishi'nin dairesinden garip kokular geldiğini söyledi.

Polis 21 Ekim'den bu yana kayıp olan 23 yaşındaki bir kadını ararken Shiraishi'nin izine rastladı.

Kadının internet üzerinden intihar etmek istediğini paylaşmasının ardından Shiraishi'nin kadınla iletişime geçtiği anlaşıldı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından gazeteciler şüphelinin evinin önünde toplandı.

Mainichi Shimbun gazetesine konuşan 41 yaşındaki Shiraishi'nin bir komşusu ise "Burası sakin bir mahalle, yakınlarda kreş de var. Bu tür bir bölgede cesetlerin bulunmasına inanamıyorum" dedi.