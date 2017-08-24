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    Kurbanını bayramda kesemeyen ne yapmalıdır? İhmal sebebiyle kurban kesemeyen ne yapmalıdır?

    Hürriyet Haber
    24 Ağustos 2017 - 11:59Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 12:03

    Kurbanını bayramda kesemeyen ne yapmalıdır? İhmal sebebiyle kurban kesemeyen ne yapmalıdır? Sorusularına yanıt Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan geldi. Vatandaşlar, kurban ibadetinin kurallarını Diyanet’in sıkça sorulan sorular sayfasından öğrenebiliyor. Peki kurbanını bayramda kesemeyen veya ihmal sebebiyle kurban kesemeyen ne yapmalıdır?

     İşte ‘Kurbanını bayramda kesemeyen ne yapmalıdır?’ sorusunun yanıtı!

    Bir özür sebebiyle vaktinde kesilemeyen kurbanların fakir ve zengin için hükmü nedir? Kurban kesme niyetiyle hayvan almış, fakat kurban bayramı günlerinde kurbanı kesememiş fakir kimse, bu hayvanı canlı olarak tasadduk eder. Bayram günlerinde kurban kesemeyen zengin kimsenin ise, kurbanlık satın alıp almadığı dikkate alınmaksızın bir kurbanlık hayvanın kıymetini yoksullara sadaka olarak vermesi gerekir

    İhmal sebebi ile kurban kesmeyen kimse ne yapmalıdır?

    Sorusuna yanıt Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan geldi. Vatandaşlar, kurban ibadetinin kurallarını Diyanet’in sıkça sorulan sorular sayfasından öğrenebiliyor. Peki İhmal sebebi ile kurban kesmeyen kimse ne yapmalıdır?

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaye göre; "Kurban kesme şartlarını taşıdığı hâlde unutma, ihmal vb. sebeplerle kurban kesmeyen kimsenin, Hanefîlere göre o yıla mahsuben, bir kurban bedelini fakirlere vermesi (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 463-465, 473; Merğînânî, el-Hidâye, VII, 156), ayrıca tevbe ve istiğfar etmesi gerekir."

    Etiketler: Kurbanını bayramda kesemeyen ne yapmalıdır , Kurban , kurban kuralları , İhmal sebebiyle kurban kesemeyen ne yapmalıdır?
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