'Kurbanı oldum'

Hamzaoğlu’nun avukatı, “Davacı çocuğu olamayacağını ve bu nedenle korunmasına gerek olmadığını ifade etmiştir. O dönem bunalıma giren müvekkilimle bilerek ve planlayarak hamile kalmıştır. 3 ay sonra ‘çocuğu aldırmadım hamileyim’ mesajıyla müvekkilim yıkılmış ve davacının gizli planlarının kurbanı olmuştur” dedi. Evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğun şu an 6 yaşında olduğunu anlatan Hamzaoğlu’nun avukatı Rezan Epözdemir’in dava dilekçesinde şöyle denildi:

CANAVAR GİBİ GÖSTERİYOR

“Davacı Sinem Yanmaz yaptığı açıklamalarla Hamza Hamzaoğlu’nu evlilik vaadiyle kendisini yıllarca kandıran, cinsel anlamda sömüren, çocuk yapmasına sebep olan, onları eve kapatıp hapis hayatı yaşatan bir canavar gibi göstermeye çalıştı. Müvekkilim 2009-2010 yılında Denizlispor’la anlaşma imzaladı ve takımla birlikte kampa gitti. Sinem Yanmaz da o dönem kulübün basın danışmanlığını yapıyordu. Yanmaz’la müvekkil Hamzaoğlu ilk defa kampta tanıştı. Kamp sonrası Yanmaz’ın işine son verildi. Sinem Yanmaz çok geçmeden bir mesaj göndererek adeta bir çınarın gölgesi altındaymış gibi kendisini güvende hissettiğini ve bu hislerini paylaşmak istediğini müvekkilime söyledi. Müvekkilim ise kendisiyle ilişki kurmak isteyen Yanmaz’a evli olduğunu söyledi, ilişki talebini reddetti. Müvekkil o dönem takımın yaşadığı sıkıntılar nedeniyle maddi manevi sıkıntıya girdi.”

KİM KİMİ KANDIRDI?

Bu sıkıntının içinde Sinem Yanmaz’ın ikinci kez Hamzaoğlu’nun kaldığı yere gittiğinin anlatıldığı dilekçede Avukat Epözdemir şunları da söyledi: “Bu görüşmede müvekkilim davacıya evliliği ilgili bir sorunu olmadığını, ailesinden ayrılmak ve onları bırakmak gibi bir düşüncesi olmadığını açıkça söylemiştir. Davacı da böyle bir düşüncesinin olmadığını, endişe etmemesini müvekkilime anlatmıştır. Davacı bilerek ve bizzat planlayarak hamile kalmıştır. Kandırılmış gibi davranan davacıya şunu sormak istiyoruz. Kim kimi kandırmıştır? Davacının müvekkilime, eşi ve çocuklarına yaşattığı acının karşılığı yoktur. Müvekkilim oğlu dışında hiçbir hal ve şartla davacı ile bağ kurmak düşüncesinde değildir. Davanın reddine karar verilsin.”



