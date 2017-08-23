Kurbana 10 milyar TL

Bu yıl kurban bayramı döneminde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 4-19 bin lira, küçükbaşta ise 600 lira ile 2 bin lira arasında değişeceğinin tahmin edildiğini kaydeden Bayraktar, “Bu yıl, kurbanlıklar için halkımızın ödeyeceği tutarın toplamda 10 milyar 193 milyon lirayı bulacağını hesaplıyoruz” dedi.

EN PAHALISI İSTANBUL

Kurbanlık fiyatlarının, illere ve canlı ağırlığa göre farklılık gösterebileceğini dile getiren Bayraktar, “Ülke ortalamasına bakıldığında, büyükbaşların canlı kilogram fiyatı 18.93 lira, küçükbaşların canlı kilogram fiyatları ise 18.99 lira seviyesinde oluyor. Canlı kilogram olarak büyükbaş satışları İstanbul’un Avrupa yakasında 19-21 lira, Anadolu yakasında 19-23 lira, Ankara’da 18-20 lira, İzmir’de 16-20 lira arasında değişiyor. Küçükbaş hayvan fiyatları ise canlı kilogram olarak, İstanbul’un Avrupa yakasında 20-23 lira, Anadolu yakasında 20-24 lira, Ankara’da 17-20 lira, İzmir’de 20 lira düzeyinde seyrediyor” diye konuştu.

90 MİLYONLUK DERİ

Bu yıl yaklaşık 950 bini büyükbaş, 3 milyonu küçükbaş olmak üzere 3 milyon 950 bin hayvan kesileceğini tahmin ettiklerinin altını çizen Şemsi Bayraktar, “950 bin büyükbaş hayvandan elde edilecek derinin değeri 85 milyon 500 bin liraya ulaşacak. Küçükbaşı da dahil ettiğimizde toplam olarak kurbanlıklardan standartlara uyulursa yaklaşık 115 milyon 500 bin liralık deri elde edilecektir. Ancak kayıplar nedeniyle, bayramda ekonomiye kazandırılan derinin değeri 92 milyon 400 bin lira civarında kalıyor” ifadelerini kullandı.

KASAPLAR 250 TL

KURBAN bayramlarının son yıllarda kasaplar için de önemli bir gelir kapısı olduğuna işaret eden Bayraktar, “Kasaplar, hayvanları kesme, yüzme, parçalama gibi işler için küçükbaşta 50 lira, büyükbaşta ise 250 lira civarında para alıyor. Büyükbaş hayvanların yarısının kasaplar tarafından ücret mukabilinde kesileceği tahminiyle, 475 bin büyükbaş hayvan için kasaplara ödenecek tutar 118 milyon 750 bin lirayı bulacaktır. Aynı şekilde küçükbaş hayvanların yarısının kasaplar tarafından kesileceği hesabıyla 1 milyon 500 bin baş küçükbaş hayvan için kasaplara ödenecek tutar 75 milyon liraya ulaşacak” dedi.

OTOMOBİL FİYATINA BOĞA

Hatay’da bir besici tarafından yetiştirilen 1,5 tonluk iki boğa, Kurban Bayramı öncesinde 30’ar bin liradan alıcısını bekliyor.