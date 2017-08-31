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    Kurban ne zaman kesilir? Kurban nasıl kesilmelidir?

    Hürriyet Haber
    31.08.2017 - 12:39 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 12:39

    Kurban Bayramı'na artık saatler kaldı. Vatandaşlar kurban kesimi bir çok sorunun cevabını merak ediyor. Bu soruların en başında Kurban ne zaman kesilir sorusunun cevabı merak ediliyor. En az bu soru kadar merak edilen bir diğer konu da Kurban nasıl kesilmelidir? sorusunun cevabı.. İşte kurban kesimi hakkında merak edilenler

    Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte dini ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurban kesimi ile ilgili bazı konuları merak ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı kurban kesecek olan vatandaşlara yardımcı olmak adına, kurban kesimi bir dizi sorunun cevabını yayınlandı. İşte merak edilen soruların cevapları

    Kurban Ne Zaman Kesilir?
    Kurban (udhiye), eyyâm-ı nahr (kurban kesme günleri) denilen Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci
    günleri kesilir. Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde namaz kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan
    yerlerde ise ikinci fecrin doğumundan sonra başlar; Zilhiccenin on ikinci günü (bayramın üçüncü günü) güneş
    batıncaya kadar devam eder. Bu geçen süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların
    gündüz vakti kesilmesi daha uygundur. Diğer kurbanlarda (adak, akika, vb.) ise herhangi bir vakit söz konusu değildir.

    Vekâletle Kurban Kestirilebilir mi?
    Kurbanı, kişi kendisi kesebileceği gibi, vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban mal ile yapılan
    bir ibadettir; bu ibadetlerde ise vekâlet caizdir. Vekâlet yoluyla kurban kestiren kişi kendi bulunduğu yerde birisine vekâlet verebileceği gibi, başka bir yerdeki kişi veya kuruma da vekâlet verebilir. Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları ile verilebilir.

    Kesim İşlemi Nasıl Yapılmalıdır?
    Kurban edilecek hayvanın, kurban olma şartlarını taşıması, veteriner kontrolünden geçmesi son derece
    önemlidir. Kurban edilecek hayvanlar, eziyet edilmeden ve incitilmeden kesim yerine götürülmelidir. Kurban
    edilecek hayvan, kıbleye karşı yatırılıp ehil bir kimse tarafından kesilmeli, kesim işlemi süratli bir şekilde
    yerine getirilmeli, hayvana acı çektirilmemeli ve kanının iyice akması sağlanmalı, bu arada çevre temizliği ve
    hijyen için gerekli tedbirler alınmalıdır. Daha çabuk ve daha hesaplı olsun diyerek ibadet ruhuna yakışmayan
    görüntülere yol açılmamalıdır.

    Mümkünse kişi kendisi de kurbanı kesilirken hazır bulunmalıdır. Kurban kesmeye başlamadan önce tekbir
    getirilmelidir.

    “Allahü ekber, Allahü ekber, lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, Allahü ekber ve lillahilhamd.”

    Etiketler: kurban ne zaman kesilir , kurban kesim işlemi nasıl yapılır , kurban bayramı
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