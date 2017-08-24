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    Kurban kesmek için ne kadar para va altına sahip olmak gerekir?

    Hürriyet Haber
    24 Ağustos 2017 - 15:22Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 15:22

    Kurban kesmek için ne kadar altın ve paraya sahip olunması gerektiği, bayram öncesi araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Müslümanları yakından ilgilendiren konu, Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden sorgulanmaya başlandı. Peki, kurban kesmek için ne kadar altın ve paraya sahip olmak gerekiyor? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    Kurban kesmek için ne kadar paraya ve altına sahip olmak gerekir sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı. İşte, o yanıt;

    Aşırı derecede değer kaybeden gümüşün günümüz şartlarında nisap konusunda ölçü olma niteliğini yitirdiği bir gerçektir. Nisap miktarında gümüş ölçü alındığı takdirde zekât alabilecek durumdaki kimseler, zekât yükümlüsü hâline geleceklerdir. Bu itibarla zekât ve kurban gibi ibadetlerin sorumluluğunu belirlerken altının ölçü alınması daha uygundur.

    Bu itibarla kurban kesmeyi vacip kılan zenginliğin dinî ölçüsü, ister nâmi (artıcı) olsun isterse olmasın kişinin borçları ve temel ihtiyaçları dışında 80.18 gr. (20 miskal) altına ya da bunun değerinde para veya mala sahip olmasıdır. Hangi türden olursa olsun bu miktar mala sahip olmayan kişi kurban kesmek zorunda değildir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256).

    Etiketler: kurban kesmek , kurban nisip , nisip miktarı
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