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    Kurban kesim merkezleri ve çevresinde izdiham

    Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
    01.09.2017 - 12:24 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 12:40

    KURBAN Bayramı’nın 1.gününde İstanbullular kurban kesim merkezlerini doldurdu.

    600 çadırlık Sultangazi’deki İstanbul’un en büyük kurban satış merkezi de yoğunluktan nasibini aldı.

    Bayram namazının ardından alana gelen vatandaşlar, kesim merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

    Kurban kesim merkezleri ve çevresinde izdiham

    İSTANBUL BOĞAZ KIRMIZI OLDU

    KURBAN Bayramı’nda İstanbul Boğazı’nda her yıl yaşanan manzara bu yıl da değişmedi.

     Üsküdar ve çevresindeki kurban kesim alanlarında kesilen kurbanlıkların kanı, kanalizasyon yoluyla İstanbul Boğazı’na aktı.

    Kanalizasyonun denize açıldığı Beylerbeyi Sahili’nin bir kısmı her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi kırmızıya boyandı. Büyükşehir ve Üsküdar belediyesi zabıta ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Bir vatandaş her sene aynı manzaranın yaşandığını belirterek, "Çok kötü bir görüntü. Biz buraya yakın yerde yüzmeye gelirdik. Turistler de geliyor buraya, çok kötü bir manzara" diye konuştu.

    Kurban kesim merkezleri ve çevresinde izdiham

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    Etiketler: Kurban Bayramı , Sultangazi , kurbanlık
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