Kurban fiyatları ne kadar? İşte bazı illerdeki kurbanlık satış fiyatları

Ankara'da kurbanlık satışları

Anadolu'nun dört bir yanından kurban satıcılarının geldiği Yakacık'taki kurban satış ve kesim alanında büyükbaş kurban fiyatları 7 ile 18 bin, küçükbaş fiyatları ise 750 ile bin 500 lira arasında değişiyor

Anadolu'nun dört bir yanından kurban satıcılarının geldiği Yakacık'taki kurban satış ve kesim alanında büyükbaş kurbanlıklar 7 ile 18 bin, küçükbaşlar ise 750 ile bin 500 lira arasında satılıyor.



Yenimahalle Yakacık'taki kurban satış ve kesim alanına Çorum'dan gelen kurban satıcısı Ahmet Doğan, bazı vatandaşların kurban fiyatlarını pahalı, bazılarını ise makul bulduğunu söyledi. Büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 7 ile 15 bin lira arasında değiştiğini belirten Doğan, her yıl en çok satışı hafta sonları yaptıklarını, gelecek hafta sonunda satışların artacağını düşündüklerini ifade etti.

Ankara'ya 35 hayvanıyla Kars'tan gelen Atilla Çeyil ise genel olarak satış fiyatlarının kendilerini memnun etmediğini, maliyetin yüksek olmasından dolayı tatmin edici fiyatlarla satış yapamadıklarını söyledi. Çeyil, büyükbaş kurbanlıklarını için 9 ile 12 bin lira arasında satışa çıkardığını söyledi.

Pazara Kars'tan gelen Yunus Sağlam, bu sene ekinlerin az olması nedeniyle geçen seneye oranla fiyatların biraz daha yüksek olduğunu, büyükbaş kurbanlıkları 9 ile 18 bin lira arasında sattığını anlattı. Bu yıl satışların çok iyi gittiğini belirten Sağlam, Ankara'ya 40 kurbanlık ile geldiklerini, 32 kurbanlığı şimdiden sattıklarını ifade etti.

Küçükbaş kurbanlık satan Hüseyin Ak, küçükbaş kurbanlıkların fiyatlarının 750 ile bin 500 lira arasında değiştiğini belirterek, pazardan elindeki 165 küçükbaş kurbanlığın hepsini satarak ayrılmak istediğini söyledi.

Alana 6 bin 300 kurbanlık giriş yaptı

Yakacık'taki kurban satış ve kesim alanından sorumlu Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdür Yardımcısı İshak Yardımcıel, kurbanlık alanının 300 çadır kapasiteli olduğunu, bunlardan 270 çadırın tahsis edildiğini bildirdi. Alana bugüne kadar 3 bin 500 büyükbaş, 2 bin 800 küçükbaş hayvanın getirildiğini kaydeden Yardımcıel, "Büyükbaş sayısının 7 bine, küçükbaş sayısının da 10 bine ulaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Otomatik kesimhaneler vatandaşa kolaylık sağlayacak

Yardımcıel, kurban alışverişi yapan vatandaşların, kurbanlıklarının kesimlerini alandaki otomatik kesimhanelerde yaptırabileceğini hatırlatarak, kesimi yapılan hayvanların vatandaşlara ücretsiz olarak poşetler içinde teslim edileceğini söyledi.

Kütahya'nın Aslanapa, Altıntaş ve Gediz ilçelerinde kurban bayramı yaklaşırken canlı hayvan fiyatlarında kilogram başı yaklaşık 4 TL'lik artış olduğu açıklandı.

Aslanapa'lı hayvan üreticisi Ahmet Berber geçtiğimiz haftalarda canlı hayvan kilogram fiyatının 38 lira civarında olduğunu ancak kurban pazarlarının yoğunlaşmasıyla bu fiyatın bu hafta 42 liraya kadar çıktığını ve daha fazla artmasının beklendiğini söyledi.

Berber, “Büyükbaş hayvanların fiyatları kilogramına göre 6 ile 15 bin lira arasında değişiyor. Vatandaşlar fiyatların artmasından oldukça rahatsız. Geçen hafta 1150 liraya sattığımız küçükbaş kurbanlığı bu hafta 1400 liraya kadar satabiliyoruz. Fiyat artışları bizim açımızdan sevindirici olsa da kurbanlık alan vatandaşlarımızı maddi açıdan oldukça zorluyor” ifadelerini kullandı.

Otomobil fiyatına kurbanlık

Kurban Bayramı için pazara getirilen 900 kilogram ağırlığındaki "Melek" adlı boğa, 18 bin liradan satışa sunuldu. Adıyaman'da Kurban Bayramı için pazara getirilen 900 kilogram ağırlığındaki boğa, 18 bin liradan satışa sunuldu.



Adıyaman Belediyesi kurbanlık pazarına Adıyamanlı üreticinin getirdiği 900 kilogram ağırlığındaki "Melek" adlı boğaya vatandaşlar ilgi gösterdi. Pazarın en büyük kurbanlık hayvanı olan boğa, 18 bin liradan satışa çıkarıldı.

Hayvanın sahibi Yunus Aydınlık (35), gazetecilere yaptığı açıklamada, şu an için fiyatların normal olduğunu söyledi. "Melek" adlı kurbanlığın fiyatının 18 bin lira olduğunu ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Melek adlı boğanın alıcısını bekliyoruz. 2,5 yaşında simental cinsi bir kurban. Sabah, bin 100 kilogram civarında bir kurbanı 22 bin liraya sattık. Melek'e ilgi oldukça fazla. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Canlı olarak 850-900 kilogram arası geliyor. Hayvanın eti de 450-500 kilogram geliyor. Adıyaman'da otomobil fiyatına kurbanlık satılıyor."

Kesimi yasaklanan dişi hayvanlar pazara sokulmuyor

Diyarbakır’da yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle satışa çıkarılan kurbanlıkların fiyatı cep yakıyor. Fiyatların bu sene 18 bin TL’ye kadar çıktığını ifade eden besiciler, dişi hayvan kesiminin yasaklanmasından memnun değil.

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala kurbanlık hayvanlarını pazarlara getiren besiciler dişi hayvan kesiminin yasaklanmasının kendilerini olumsuz etkilediğini ve dişi hayvanların fiyatının danaya göre iki kat daha düşük olduğunu belirterek, bu durumun alıcıları da etkilediğini söyledi. Diyarbakır’da kurbanlık büyükbaş hayvanların ortalama fiyatları da 6 bin TL ile 18 bin TL arasında değişiyor.

“Fiyatları 18 bin TL’ye kadar çıkıyor”

Çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraştığını dile getiren Cihan Karabulut, “Kurbanlıkların ağırlıkları 1 tona kadar çıkıyor. Bu senenin kurbanlıkları bunlar. Kilogram fiyatlarımız da 19 TL’ye kadar çıkıyor. Numune mallar da falan değişiyor. Ton üzerine çıktığı zaman fiyatlar değişiyor biraz. Diyarbakır’ın malı da bence Avrupa’ya göre, Türkiye’ye göre en kaliteli mal. Toplam fiyatları 12-13 bin TL’den 18 bin TL’ye kadar çıkıyor. Alıcısı çok ama dışarıya bakarsanız onu bilmem. Şu anda belli değil. Bayrama doğru satışlarımız belli olacak” dedi.

“Dişi hayvanlar pazara sokulmuyor”

20 senedir hayvancılıkla uğraşan Sezai Ayverdi ise, kesimlerinin yasaklanmasından sonra dişi hayvanların pazarlara sokulmadığını ifade ederek, “Geriye dana kalıyor. Fiyatları normaldir. Geçen senenin bir üstüdür. Büyüklerin kilogramı 16,5 TL civarında ve yüzde 8 firesi var. 250-300 kilogramlık danalarında kilogramı 20 TL’ye kadar çıkıyor. Onların da yüzde 8 firesi var. Dişilerin fiyatları daha düşük olduğu için kesiminin yasaklanması alıcıları etkiledi” diye konuştu.

“İşler biraz durdu”

Mahmut Kandemir de durumu iyi olan alıcıların dana alabildiğini aktararak, “Ama durumu olmayanlar alamıyor. Çünkü düve dananın yarı fiyatı kadardır. Hükümet bunu yasak edince işler biraz durdu. Sonuçta illaki kesilecek yani. Bugün kesilmezse yarın, yarın kesilmezse öbür gün. Sevki yasak olduğu için kimse hayvan pazarına getiremiyor o yüzden yerinden kıpırdayamıyor hayvan. Getiren yok” şeklinde konuştu. Van Erciş’ten geldiğini ve Diyarbakır’dan mal aldığını anlatan Mehmet Ölmez ise şunları kaydetti:

"Piyasa her tarafta aynı. Her tarafı geziyorum. Hem kendim için alıyorum hem de satıyorum. Dişilerin kesiminin yasaklanmasından dolayı bazı arkadaşlarımız mağdur. Elimde 70 tane düve var. Kurbana da göndermedik. Çıkış olmadı. Mağdur kaldık."

Kurban pazarı hareketlendi

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki canlı hayvan pazarında yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlilik arttı. Karaburun Mahallesindeki canlı hayvan pazarında, bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor. Sıkı pazarlıkların ilginç görüntüler oluşturduğu pazarda, küçükbaş hayvanlar 800 ila bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Canlı hayvan pazarının, her sene Kurban Bayramına 15 gün kala açıldığını belirten besici Erdem Aşkın, “Kurbanlık pazarımız açıldı. Günlük 8 ila 10 hayvan satışımız oluyor. Pazarlıklar ise 800 ve bin 500 lira arasında değişen fiyatlar ile başlıyor” diye konuştu.

Kurbanlık fiyatlarında arife günü düşüş yaşanacağı yönünde yanılgılar olduğunu belirten Aşkın, “Kurbanlık alacak vatandaşların arife gününe kalmamasını tavsiye ederim. Onlar için daha iyi olacaktır. Arife günü fiyatlar düşmez. Hayvanların iyileri ise önceden satılmış olur” dedi.