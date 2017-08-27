Kurban fiyatları merak ediliyor! İşte, canlı et fiyatları

Kurban fiyatları ve canlı et fiyatları kurban pazarına çıkacak olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan almak isteyen vatandaşlar, Et ve Süt Kurumu'nun canlı hayvan satın alma işleminde kullandığı fiyatları baz alabilecek. İşte, vatandaşların merak ettiği kurban fiyatları ve detaylı bilgiler

CANLI ET FİYATLARI NE KADAR?

Et ve Süt Kurumu'nun piyasadan canlı hayvan alım fiyatları küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara göre değişkenlik gösteriyor. İşte, kurumun kilo başına biçtiği canlı hayvan alım fiyatları;

Büyükbaş hayvanda kaliteye göre kilo başına minimum 17,5 lira, maksimum ise 22,5 lira verilmektedir.

Küçükbaş hayvanda kaliteye göre kilo başına minimum 15 lira, maksimium ise 21 lira verilmektedir.

FİYATLAR KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞTA DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Ankara'da Yenimahalle Yakacık'taki kurban satış ve kesim alanına Çorum'dan gelen kurban satıcısı Ahmet Doğan, bazı vatandaşların kurban fiyatlarını pahalı, bazılarını ise makul bulduğunu söyledi.

Büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 7 ile 15 bin lira arasında değiştiğini belirten Doğan, her yıl en çok satışı hafta sonları yaptıklarını ifade etti.

Ankara'ya 35 hayvanıyla Kars'tan gelen Atilla Çeyil ise genel olarak satış fiyatlarının kendilerini memnun etmediğini, maliyetin yüksek olmasından dolayı tatmin edici fiyatlarla satış yapamadıklarını söyledi. Çeyil, büyükbaş kurbanlıklarını için 9 ile 12 bin lira arasında satışa çıkardığını söyledi.

Pazara Kars'tan gelen Yunus Sağlam, bu sene ekinlerin az olması nedeniyle geçen seneye oranla fiyatların biraz daha yüksek olduğunu, büyükbaş kurbanlıkları 9 ile 18 bin lira arasında sattığını anlattı. Bu yıl satışların çok iyi gittiğini belirten Sağlam, Ankara'ya 40 kurbanlık ile geldiklerini, 32 kurbanlığı şimdiden sattıklarını ifade etti.

Küçükbaş kurbanlık satan Hüseyin Ak, küçükbaş kurbanlıkların fiyatlarının 750 ile bin 500 lira arasında değiştiğini belirterek, pazardan elindeki 165 küçükbaş kurbanlığın hepsini satarak ayrılmak istediğini söyledi.

DEVEYE RAĞBET ARTTI

Aydın'ın İncirliova ilçesinde fiyatı 12 bin ile 15 bin lira arasında değişen kurbanlık develer ilgi görüyor.



Deve yetiştiriciliği yapan Türkiye Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya, AA muhabirine, İncirliova'da yetiştirdiği develeri Türkiye'nin bir çok yerine gönderdiğini söyledi.



Son yıllarda kurbanlık deve satışlarında artış yaşandığını ifade eden Kaya, "Bu günlerde deve satışlarında bir hareketlilik var. Türkiye'nin değişik illerinden arayan insanlar deve almak istediğini belirtiyor. Kurbana kadar da bu artış devam edecektir. Bu aralar deve piyasası iyi. Deveye talep oldukça fazla." dedi.



Kurbanlık deve fiyatlarının 12 bin lira ila 15 bin lira arasında değiştiğini belirten Kaya, Kurban Bayramı'nda 7 kişinin birlikte kestiği deveden danaya göre daha çok et elde edildiğini anlattı.



Deve kesmenin dana kesmekten daha kolay bir işlem olduğuna dikkati çeken Kaya, "Devenin yapısından dolayı bazı vatandaşlarımız kaygı yaşıyor. Fakat deve kesmek görüldüğü gibi zor bir iş değil. Devenin dört ayağı bağlanır, ön bacaklarının bulunduğu bölgeden kesilir. İyi bir kasap bir deveyi çok kısa zamanda kesip paylaştırabilir." diye konuştu.

KREDİ KARTIYLA KURBAN ALINIR MI?



Diyanet İşleri Yüksek Kurulu’ndan yanıt geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurbanla ilgili sıkça sorulan sorular bölümünde yer alan fetvalarına göre; “Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak, kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir. Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir. Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, ergen , dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip olan bir müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir İster vacip isterse nafile olarak kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi, borçlanarak da satın alabilir. Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak , faizli borç alması durumunda faiz verme yasağını işlediği için günaha girmiş olur. Kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir. Kurban, 'Allah’a yakınlaşma' niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir. Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir. Esasen vadeli satış caizdir. Taksit ise, borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli olarak geciktirilmesidir. Buna göre taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur."