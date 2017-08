Kurban etini pişirirken dikkat!

Etin yüksek ısıda uzun süreli pişirilmesinin sağlık açısından zararlı olduğunu belirten Prof. Altuntaş, “Bir klinik araştırmada yüksek ısıda uzun süreli kavurma, alevli ateşte ya da mangalda uzun süreli pişirmenin 'tip 2' şeker hastalığı riskini artırdığı gösterildi. Buna karşın tencere yemeği veya haşlama ette böyle bir risk görülmedi” dedi.



BİR ÖĞÜNDE EN ÇOK 200 GR

Her yıl kurban bayramındaki yoğun et tüketiminin sağlık açısından sorunlar yaratabileceğine dikkat çeken Prof. Altuntaş, etin kesim sonrası saklanması, işlenmesi, pişirilmesi ve tüketilmesi gibi hususlarda sağlık kurallarına uyulması gerektiğini hatırlattı ve şu bilgileri verdi: "Kurban eti kesimden sonra hemen buzdolabına konulmamalı. Hava sıcak değilse serin bir yerde 3-6 saat bekletildikten sonra buzdolabına alınmalı. Bu etin pişirilmesini ve sindirilmesini kolaylaştırır ve lezzet verir. Et yüksek ısıda, alevli ateşte ya da mangalda değil, orta ısıda uzun süre pişirilmeli. Etin domates, yeşil veya kırmızı biberle kavrulması, salça eklenmesi hem sindirimi kolaylaştırır hem de etin toksik etkilerini azaltabilir. Ayrıca bir öğünde 150-200 gramdan fazla et tüketmemek gerekir.”