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Kurban Bayramı'nda metro, otobüsler ve vapurlar ücretsiz mi?

Hürriyet Haber
23 Ağustos 2017 - 15:54Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 15:54

Bayramda toplu taşımayı kullanacak olan vatandaşlar, bu zaman dilimi içerisinde vapur, otobüs ve metro hatlarının ücretsiz olup olmayacağını sorgulamaya başlandı. Her bayramda vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için indirim yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu bayramda da ritüeli bozmadı. Peki, bayramda toplu taşıma çerçevesinde metro, vapur ve otobüsler ücretsiz mi olacak? İşte, vatandaşların merakla araştırdığı konu hakkında detaylı bilgiler

Bayramda metro, otobüsler ve vapurlar ücretsiz mi olacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar, konuyla ilgili detayları internet üzerinden araştırmaya başladı. Her yıl bayram dönemlerinde indirim sağlanan metro, otobüsler ve vapurlar ve diğer hatlar için bu dönemde de indirim sağlandı. Peki, Kurban Bayramında metro, otobüs ve vapurlar ücretsiz mi olacak? İşte, detaylar

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban bayramı süresince (1-2-3-4 Eylül ) Toplu Taşıma araçları %50 indirimli olarak hizmet verecektir. Bu çerçevede İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs A.Ş., Metrobüs hatları, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Motorları, Metro, Tramvay, Hafif Metro ve Finiküler hattı %50 indirimli hizmet verecek.

SEFER SAATLERİ DEĞİŞKENLİK GÖSTERECEK

Kurban Bayramı tatili süresince 26 Ağustos, 28 Ağustos, 29 Ağustos, 30 Ağustos, 31 Ağustos, 2 Eylül, 4 Eylül için Cumartesi, 27 Ağustos, 1 Eylül, 3 Eylül için Pazar, 5 Eylül için haftaiçi sefer saatleri uygulanacaktır.

Etiketler: toplu ulaşım , bayram , kurban bayramı
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