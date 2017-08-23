Kurban Bayramı tatilinde hava nasıl olacak? Bayram tatili hava durumu

Bayram tatilinde hava nasıl olacak konusu, bu süreci dışarıda geçirecek olan vatandaşların sorguladığı konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı ziyaretleri ve bu süreçte gerçekleşecek tatil programlarını ani gelişen hava muhalefetiyle sekteye uğratmak istemeyen vatandaşlar, bayramda hava durumu nasıl olacak sorgusunu gerçekleştiriyor. Peki, Kurban Bayramı tatilindehava durumu nasıl seyredecek? İşte, merak edilen konuyla ilgili bazı detaylar

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojiden alınan bilgilere göre bayramın ilk günlerinde hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği beklenmektedir. Bayramın ilk günlerinde yağışın yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Bayramın son gününde ise hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Yağışın da bayramın ilk günlerinde olduğu gibi mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor.

BAYRAMDA İSTANBUL VE ANKARA'DA HAVA SICAKLIĞI NORMAL SEYRİNDE

Hava tahmini yapan bazı kuruluşların verdiği bilgiye göre bayramda İstanbul ve Ankara'da hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor. Bayramda İstanbul'da en yüksek sıcaklık ortalamasının 30 ila 35 derece, en düşük sıcaklığın ise 22 ila 24 derece arasında seyredeceği; Ankara'da ise en yüksek sıcaklık 29 ila 36 derece, en düşük sıcaklığın ise 14 ila 20 derece arasında değişkenlik göstereceği öngörülüyor.