Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, tatil süresi ne zaman belli olacak?

Kurban Bayramı tatil takvimiyle ilgili soru işaretleri devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Açıklama, vatandaşların 10 günlük tatil umudunu pekiştirdi. Cuma namazı çıkışı Kurban Bayramı'na yönelik konuşan Erdoğan, 'Şu anda tabii Hükümet bu 10 günü programına aldı çalışıyor. Hakikaten müsaitse turizm açısından olumlu olur.' ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı tatili için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Eğer önünde ve arkasında durum hakikaten müsaitse turizm açısından isabetli olur ve gerek iç turizmde, gerekse dış turizm açısından şu anda hareketlenen turizm, mesela bugün itibarıyla Antalya yüzde 80'i doluluk oranı itibarıyla yakalamış vaziyette bu da turizm sektöründeki açığımızı süratle kapama fırsatını verir. Öyle zannediyorum ki salı günü Bakanlar Kurulumuz var. Bunu Cumhurbaşkanlığı'nda yapacağız. Hayırlı bir adım olur diye düşünüyorum." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım da bugün Kurban Bayramı tatili hakkında açıklama yaptı. Yıldırım bayram tatili için kararın salı günkü Bakanlar Kurulu'nda verileceğini söyledi.

Bakan Eroğlu: Kurban Bayramı tatili için müspet oy kullanacağım

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bakanlar Kurulu’nda Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasıÿiçin müspet oy kullanacağını söyledi. Bakan Eroğlu, "Anadolu’nun her yerinde akraba ziyareti, mezar ziyareti, kurban kesme gibi şeyler var. Bir de neticede insanlar tatil yapamıyor. Bizim arkadaşlar cumartesi pazar çalışıyorlar. Gece gündüz de çalışıyorlar. Çok çalışanlar için bir nefes alma imkanı" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, toplu temel atma ve açılış töreniÿiçin geldiği Zonguldakta önce Vali Ahmet Çınar’ı ziyaret etti. Bakan Eroğlu, Zonguldak’ta 203 milyon lira bedelliÿ12 tesisinÿtemeliniÿatacaklarını söyledi. Bakan Eroğlu, Batı Karadeniz Gelişim Projesi kapsamındaÿbölgede 31 Aralık 2019 tarihine kadarÿ11 milyarÿ533 milyon lira yatırım yapacaklarını kaydetti. Proje kapsamındaÿ4ÿbaraj inşaatınıÿbitirip içme suyu projelerini tamamlamayı hedeflediklerini belirten Bakan Eroğlu, dere ıslahlarına daÿönem verdiklerini belirtti. Bakan Eroğlu, derelerin işgal altında olduğunu söyleyerek, "Özellikle dere ıslahları çok önemli. 54 tanesini bitirdik. 20’si inşaat halinde. 3 tanesini de planlıyoruz.ÿBatı Karadeniz Gelişim Projesiyleÿburadaki bütün dere ıslahlarını büyük ölçüde bitirmeyi planlıyoruz. Dereler işgal altında. İllerde, ilçelerdeki çalışmalarımızda bunu görüyoruz.ÿNormalde belediyeler tarafındanÿbu derelerin bize teslim edilmesi lazım. Bize istimlak edecek biz de çalışacağız. Kaçak yapı varsa yıkacak. Bunlar olursa biz dere ıslahlarını çok rahat yaparız" dedi.

’MÜSBET OY KULLANACAĞIM’

Basın mensuplarının Kurban Bayramı tatiline ilişkin sorusunu da cevaplandıran Bakan Eroğlu, Kurban Bayramı’nın Anadolu insanı için önemine işaret ederek şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız açıkladı. Salı günü Bakanlar Kurulu toplanacak. Bakanlar Kurulu’nda karar verilecek. Benim düşüncemi soruyorsanız teklif gelirse müspet oy kullanacağım. Şunu ifade edeyim: Bakın kurban çok önemli. İstanbul’da Anadolu’nun her yanında insan var. Onların akraba ziyareti, mezar ziyareti, kurban kesme gibi şeyleri var. Bir de neticede insanlar tatil yapamıyor. Bizim arkadaşlar cumartesi pazar çalışıyorlar. Gece gündüz de çalışıyorlar. Çok çalışanlar için bir nefes alma imkanı. Gerçi ben bayramda da çalışıyorum. Kurbanda 1 gün ailemle geçiriyorum ve kurban kesiyorum. Ertesi gün yine seferberlik yapıyorum. Geçen kurbanda ben memleketimdeki bütün ilçeleri gezdim. Elim adeta havadaÿkaldı. 33 bin kişiyle tokalaşmışım. Özet olarak birincisi, bizim kültürümüz açısından anasının, babasının, ölmüşlerin mezarını ziyaret etmesi, kurban kesilmesi. ikincisi ise iç turizmin gelişmesi açısından faydalı. Zaten arada kalan 1-2 günde fazla iş yapılmıyor. Zaten idari izin alıyor filan kaçıyor."