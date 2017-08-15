Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Karar belli oldu

Bakanlar Kurulu’nda alınan karar gereği Kurban Bayramı 28-29 ağustos tam gün, 31 Ağustos perşembe yarım gün idari tatil oldu. Böylelikle Kurban Bayramı tatili 10 güne uzadı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZADI

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ şunları söyledi: Bakanlar Kurulumuz, yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı, vatandaşlarımızın bu bayramlar vesilesiyle aile ziyaretleri, turizm sektörünün canlanması ve ticari hayatın olumlu etkilenmesi ihtimallerini değerlendirerek, vatandaşlarımızın rahat bir şekilde bayramlarını idrak etmeleri maksadıyla Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'na tekabül, tekaddüm eden günleri ve ara gün olan yarım günün idari izinli olmasına karar vermiştir. Buna göre, 28 Ağustos Pazartesi, 29 Ağustos Salı günleri tam gün, 31 Ağustos Perşembe günü yarım gün idari izinli sayılmasına karar vermiştir."

MAAŞLAR ERKEN ÖDENECEK

Bozdağ, şöyle konuştu: "Emekli Sandığı kapsamında emekli dul ve yetim aylığı alanlar, şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz dahil olmak üzere aylık ödeme günleri 1-5 Eylül tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle emekli maaşlarının ödenmesinin bayram öncesine çekilmesi de kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede, 1-2 ve 3 Eylül tarihlerinde maaşlarını alacak olan emekli sandığı emekli dul ve yetimleri ile şehit yakınları ve gazilerimiz, 28 Ağustos 2017 tarihinde, 4 ve 5 Eylül 2017 tarihinde maaşlarını alacak olanlar da 29 Ağustos 2017 tarihinde maaşlarını alabilecektir."

KARAYOLLARININ İŞLETTİĞİ YOLLAR, 30 AĞUSTOS-5 EYLÜL’DE ÜCRETSİZ

Bozdağ, "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen köprü ve otoyollar, 30 Ağustos-5 Eylül saat 07.00’a kadar ücretsiz olacak" dedi.

'TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI' İFADESİ

"Türkiye Cumhurbaşkanı" tartışmalarına ilişkin bir soruya Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Twitter’daki kullandığı bilgiler içerisinde Türkiye Cumhurbaşkanı ifadelerinin geçmesi eleştiri konusu bazı çevreler tarafından yapılmaktadır. Türkiye Cumhurbaşkanı ifadesi hem anayasamıza hem de bugüne kadar süre gelen uygulamaya uygun bir ifadedir. Bundan önceki cumhurbaşkanları da 30 Ağustos davetiyelerinde Türkiye Cumhurbaşkanı ifadelerini kullanmışlardır. Cevdet Sunay, Fahri Korutürk, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer ve sayın Abdullah Gül döneminde gönderilen davetiyeler var. Bu davetiyelerin hepsinde Türkiye Cumhurbaşkanı ifadesinin kullanıldığını görüyoruz" diye yanıt verdi.

TEK TİP KIYAFET

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Tek tip kıyafet konusunda bir yasa değişikliğine ihtiyaç var. Bunun da KHK'ya konulacağını ifade etmiştik. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu ancak kanun hükmünde kararname çıkarabilir, anayasamıza göre. Daha önce kabine değişikliği yapıldı ve Sayın Cumhurbaşkanı başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı yapılamadığı için kanun hükmüne kararname çıkarılamamıştı. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, Bakanlar Kurulu toplantısını yaptı ve bundan sonra çıkacak kanun hükmünde kararnamelerde bu konu yer alabilir."

AOÇ ARAZİSİNİN BİR BÖLÜMÜNÜN ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNE SATILDIĞI İDDİASI



(Atatürk Orman Çiftliği arazisinin bir bölümünün ABD Büyükelçiliği'ne satıldığı iddiası) Bu haber bayat bir haberdir. Bu konu 2013 yılından beri ara ara Türkiye’nin gündemine getiriliyor. İhtiyaç duydukça hassasiyetleri kaşımak için bazı çevreler bunları sürekli gündeme taşımaktadır. İşin aslı şudur: bu arsanın konum olarak fiilen AOÇ ile herhangi bir irtibatı yoktur. AtatürK Orman Çiftliği veya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bitişik sınır bir yer değildir. Burası Çankaya ilçesinde özel mülkiyete konu taşınmaza konu bir yerdir. Halk arasında Çukurambar diye bilinen yerdedir. Haberi yapanlar yalan olduğunu biliyorlar ve bilerek yalan haber yapıyorlar.

Burası 24 Mayıs 1983’te çıkarılan bir kanunla Gazi Üniversitesi’ne verilmiş. Üniversite daha sonra burayı kendi ihtiyacına yönelik başka yerlerde binalar yapılması karşılında TOKİ’ye devrediyor. Daha sonra ABD büyükelçiliğine buranın satışı yapılmıştır. 11 Nisan 2014’te satış yapılıyor. Bir algı operasyonu için yapılmış bir haberdir.

ÖSYM'NİN YAPTIĞI BÜYÜK BİR HATADIR

"ÖSYM'nin yaptığı büyük bir hatadır. Çünkü üniversite sınavına giren gençlerimizin tamamı hayallerini gerçekleştirmek için ter döküyorlar, emek veriyorlar ve oranın işlemlerini doğru, objektif, güvenli bir şekilde yapacağına inanıyorlar. Onun için de ÖSYM, bir güven adresidir, hep böyle olmuştur ama zaman zaman böyle olaylar olduğunda da ÖSYM elbette yıpranmaktadır. Bu hadisede de gördüğümüz kadarıyla çok açık, net bir hata vardır."

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