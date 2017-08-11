Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

İki gün önce de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’ye benzer bir soru yöneltilmiş, 10 gün olup olamayacağı sorulmuştu. Bakan, “Ülkemizin çalışıp üretmeye ihtiyacı var” diyerek, tatilin uzatılmaması yönünde görüş belirtmişti.

Tüm çağrılara karşın Başbakan Binali Yıldırım, bu konuda fikrini ortaya koymayınca konu yapılacak ilk Bakanlar Kurulu toplantısında görüşülüp karara bağlanacak.



Üç seçenek var:



Birincisi: 30 Ağustos çarşamba günü Zafer Bayramı ve tatil. Ardından gelen 31 Ağustos perşembe Kurban Bayramı Arifesi ve öğleden sonra tatil. Bu durumda Kurban Bayramı tatili 1, 2, 3, 4 Eylül tarihleri arasında arife ile birlikte 4.5 gün.



İkinci seçenek: Bakanlar Kurulu kararı ile 31 Ağustos perşembe gününün tamamını tatil ilan edilmesi. Bu durumda Kurban Bayramı tatili 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili ile birleşip 6 gün.



Üçüncü seçenek: Bu seçeneği özellikle turizmciler istiyor. Bu durumda iş yine Bakanlar Kurulu kararına kalıyor. 26 ve 27 Ağustos tarihleri cumartesi-pazar ve hafta sonu tatili. Bakanlar Kurulu isterse 28 Ağustos pazartesi, 29 Ağustos salı günleri ile 31 Ağustos perşembe gününün yarısını tatil ilan edebilir. Böylece 26 Ağustos’tan başlayan 10 günlük tatil yaratabilir.

Turizmcilere göre bu karar en kısa sürede verilmeli. Zira, bugün dahil vatandaşın önünde otel rezervasyonları yaptırmak, uçak ya da otobüs bileti bulmak için sadece 14 günü kaldı. (Sözcü)

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