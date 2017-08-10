Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2017 Kurbanlık fiyatları belli olmaya başladı

Kurban Bayramı için zaman daraldı, hazırlıklar hız kazandı. Öte yandan bayramla ilgili belirsizliklere ilişkin soru işaretleri de çoğaldı. Bayram tatilinin kaç gün olacağı, tatilin ne zaman başlayıp biteceği, kurbanlık fiyatları ile ilgili her gün yeni bir açıklama geliyor. Güncel Kurban fiyatları, tatil uyarıları ve resmi açıklamaları derledik.

EKONOMİ BAKANI'NDAN TATİL AÇIKLAMASI



Ekonomi Bakanı Zeybekci, Kurban Bayramı tatiline ilişkin olarak "Türkiye olarak tatilden daha çok çalışmaya ve üretmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili alınacak kararlara da saygı duyuyorum" dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kurban Bayramı tatili ile ilgili açıklamalarda bulundu.

MÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerini kabulünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeybekci, "Türkiye olarak tatilden daha çok çalışmaya ve üretmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili alınacak kararlara da saygı duyuyorum" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın arefe öncesine gelmesi nedeniyle turizmciler, 28-29 Ağustos'un da eklenerek 10 gün tatil olmasını talep ediyor.

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI



Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, halihazırda kurbanlık şartlarına haiz, satışa hazır 3 milyon civarında küçükbaş hayvan stokunun bulunduğunu belirterek, "Halen canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada 17-19 liraya işlem görürken, kurbanlık şartlarına haiz ortalama 45-50 kilogramlık küçükbaş hayvanın fiyatı 750-950 lira arasında değişiyor." dedi.

"Kurbanlık şartlarına haiz ortalama 45-50 kilogramlık küçükbaş hayvanın fiyatı 750-950 lira arasında değişiyor. Bu fiyatlar bölge şartlarına göre de farklılık gösteriyor. İstanbul ve Elazığ'daki kurbanlık hayvan fiyatlarının aynı olmasını bekleyemeyiz. Doğu illerinde biraz daha uygun fiyata kurbanlık hayvan satılabiliyor. Geçen sene de kurbanlık hayvan fiyatları 700-750 liraydı. Dolayısıyla fiyatlarda artış söz konusu. Mevcut girdi fiyatlarına ve piyasa değerlerine göre bugünkü enflasyon şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda yüzde 17'yi bulan artışın uygun olduğunu düşünüyoruz."

GEÇEN YILIN ÜZERİNDE OLMAYACAK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, gerekli çalışmaları yaptıklarını, üreticinin, esnafın, tüketicinin Kurban Bayramı'nı rahat geçireceğine inandıklarını belirterek, kurbanlık fiyatlarının geçen yılın üzerinde olmayacağını düşündüğünü söyledi. Fakıbaba,Kurbanlık ithalatı ve et fiyatlarına ilişkin bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımızla birlikte yaklaşık 11-12 gün oldu emin olun sabah-akşam demeden gece-gündüz çalışıyoruz. Buradaki amacımız; hem üreticimizi hem esnafımızı hem tüketicimizi korumaktır. Onları en iyi şekilde, elimizden geldiğince mutlu etmek çabası içerisindeyiz. Amacımız budur. Çalışmalarımızı yaptık, bayramı rahat geçireceğimize inanıyoruz. Bayram sonrası için çalışmalarımız var."

Çevredekilerin, "Küçükbaşlar 900 TL ile bin 200 TL arası" demesi üzerine Fakıbaba, "Bu sene onun üzerinde olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.