Kurban bayramı tatili için yeni açıklama...

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’nun (TESK) Avrupa Birliği ile yürüttüğü ortak proje olan Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Arttırılması Projesi (ADAPTESK) kapsamında düzenlediği toplantıya katıldı. Tüfenkci, Suriye'deki iç savaş nedeniyle Kilis üzerinden Mekke'ye gidecek Suriyeli hacıların Antakya Havalimanından 24 Ağustos'ta çıkışlarının yapılacağını açıkladı. Tüfenkci, "Suriyeli hacıların Antakya Havalimanımızdan 10 Ağustos 2017de başlayıp 24 Ağustos 2017'de bitecek şekilde çıkışları yapılacaktır. Suriye'den Türkiyeye hacca gitmek için gelen arkadaşlarımız var, onların çıkışları da Antakya Havaalanı'na 10 Ağustos'ta ulaşıyor, 24 Ağustos'ta sona eriyor" dedi.

SINIR KAPISINI ELE GEÇİRDİLER

Suriye sınırında bulunan Cilvegöz Sınır Kapısı'nın karşısındaki kapıyı bir terör örgütünün ele geçirdiğini ve ticareti yavaşlattığını belirten Tüfenkci şunları söyledi: "Suriye kapılarımızdan birisi olan Cilvegözü kapısının karşı kapısının özellikle bizimde terörist bir grup olarak kabul ettiğimiz bir grubun eline geçtiği için o grubun hakimiyeti sona erene kadar veya en azından zayıflayana kadar insanı yardım dışındaki diğer malların ihracı noktasında ve gidişi noktasında bir yavaşlatma var. Bildiğiniz gibi Suriye'ye bizim ithalatımız bulunmamakta. İhracat yapıyoruz dolayısıyla orada öyle bir sıkıntımız var. Zannedersem on, on beş gün içerisinde düzelecektir."

"BAYRAM TATİLİNİ BAKANLAR KURULUNDA KONUŞACAĞIZ"

Bir basın mensubunun Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı sorusuna ise Bakan Tüfenkçi, "Diğer bir soru bayram tatili ile ilgili onu bakanlar kurulunda konuşacağız ondan sonra sizinle arkadaşlarımız paylaşacaklardır" ÿdiye yanıt verdi.

BAKANLAR KURULU NE ZAMAN?

Bakan'ın bayram tatiline ilişkin açıklaması gözleri Bakanlar Kurulu'na çevirdi. Bakanlar Kurulu'nun pazartesi günü toplanması bekleniyor.

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