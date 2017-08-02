Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün sürecek?

Kurban Bayramı ne zaman sorusu yurt genelinde yüz binlerce kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapmış olduğu dini günler takvimi açıklamasına göre detayları araştıran vatandaşlar, Kurban Bayramı ne zaman sorusuna cevap arıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte, detaylar

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı, her yıl biraz daha geriye gelerek yaz aylarına doğru çekilmeye başladı. Bu yıl, 31 Ağustos Perşembe günü Arefe olarak kabul edilecek. 01 Eylül- 04 Eylül arası ise Kurban Bayramı'nın dört günü olacak. Yani bu yıl, arefe günü de dahil edilirse Kurban Bayramı 31 Ağustos Perşembe günü başlayıp 04 Eylül Pazartesi günü son bulacak.

2018 yılı içerisinde kutlanacak olan Kurban Bayramının ise, tamamının hafta içine gelmesi nedeniyle 9 gün olması bekleniyor.

2018 yılında kutlanacak olan Kurban Bayramı'nın arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü olacak. Bayramın dördüncü ve son günü ise 24 Ağustos tarihine denk gelecek.

AREFE GÜNÜ TAM GÜN OLABİLİR

Özellikle tatil merkezlerinin merakla beklediği tatil uzatma ve birleştirme kararı bu yıl uzun soluklu olmasa da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması, arefe gününün tam gün ilan edilebilmesi konusunu gündeme taşıdı. Bu gelişmeyle birlikte toplam tatil süresi 6 güne çıkabilir. Diğer bir ihtimalle de 28-29 Ağustos tarihlerinin resmi veya idari tatil ilan edilmesi, tatilin 10 güne çıkmasını mümkün kılabilir.

KURBAN BAYRAMI NE ANLAMA GELİYOR?

Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.

Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.