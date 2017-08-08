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    Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün? Diyanet'in 2017 dini günler takvimi

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 12:40Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 12:40

    Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte Kurban Bayramı tarihi araştırmaları da yoğunlaştı. Hem kurban ibadetini yerine getirecek olan hem de yaz tatili planı yapacak olan vatandaşlar, ‘Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?’ gibi soruların net yanıtını araştırıyor. İşte Diyanet’in 2017 dini günler takvimi!

    Tüm Müslümanların kutsal günlerinden biri olan Kurban Bayramı için sayılı gün kaldı, tatil planları başladı. Bu yılki resmi tatillerin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle daha az tatil yapan vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün süreceğini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre tatil arife günü ile birlikte 4,5 gün yapıyor. Ancak hemen öncesinde Zafer Bayramı’nın kutlanacak olması daha uzun bir tatil ihtimalini güçlendiriyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Tatil kaç gün olacak? İşte detaylar!

    2017 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    *31 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Perşembe)
    *1 Eylül Kurban Bayramı 1.gün (Cuma)
    *2 Eylül Kurban Bayramı 2.gün (Cumartesi)
    *3 Eylül Kurban Bayramı 3.gün (Pazar)
    *4 Eylül Kurban Bayramı 4.gün (Pazartesi)

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

    Kurban Bayramı, her yıl biraz daha geriye gelerek yaz aylarına doğru çekilmeye başladı. Bu yıl, 31 Ağustos Perşembe günü Arefe olarak kabul edilecek. 01 Eylül- 04 Eylül arası ise Kurban Bayramı'nın dört günü olacak. Yani bu yıl, arefe günü de dahil edilirse Kurban Bayramı 31 Ağustos Perşembe günü başlayıp 04 Eylül Pazartesi günü son bulacak.

    2018 yılı içerisinde kutlanacak olan Kurban Bayramının ise, tamamının hafta içine gelmesi nedeniyle 9 gün olması bekleniyor.
    2018 yılında kutlanacak olan Kurban Bayramı'nın arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü olacak. Bayramın dördüncü ve son günü ise 24 Ağustos tarihine denk gelecek.

    AREFE GÜNÜ TAM GÜN OLABİLİR

    Özellikle tatil merkezlerinin merakla beklediği tatil uzatma ve birleştirme kararı bu yıl uzun soluklu olmasa da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması, arefe gününün tam gün ilan edilebilmesi konusunu gündeme taşıdı. Bu gelişmeyle birlikte toplam tatil süresi 6 güne çıkabilir. Diğer bir ihtimalle de 28-29 Ağustos tarihlerinin resmi veya idari tatil ilan edilmesi, tatilin 10 güne çıkmasını mümkün kılabilir.

     

    Etiketler: Kurban Bayramı , Kurban Bayramı ne zaman , kurban bayramı tatil
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