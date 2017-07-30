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    Kurban bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

    Hürriyet Haber
    30 Temmuz 2017 - 17:35Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 17:35

    Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek sorusunun yanıtını merak eden milyonlarca vatandaş konuyla ilgili araştırmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Kurban Bayramı ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de tatil uzatma ve birleştirme kararı konusu. Peki, Kurban bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

    Ramazan ayının bitmesinin ardından büyük bir merakla sorgulanan Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar araştırmalarına devam ediyorlar. Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar kaç gün tatil yapacaklarını merak ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre Kurban Bayramının ne zaman idrak edileceği belli oldu. Peki, Kurban bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

    BAYRAM  TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

    2017 yılı itibariyle Kurban Bayramı tarihi kesin olarak belli oldu. Buna göre;

    31 Ağustos 2017 - Kurban Bayramı Arefesi (yarım gün resmi tatil)

    1 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 1. gün (tam gün resmi tatil)

    2 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 2. gün (tam gün resmi tatil)

    3 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 3. gün (tam gün resmi tatil)

    4 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 4. Gün (tam gün resmi tatil)

    Kurban Bayramı ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de tatil uzatma ve birleştirme kararı konusu. Bu sene 30 Ağustos resmi tatil olması sebebiyle 31 Ağustos Arefe gününün de resmi tatil olması bekleniyor. Bu nedenle toplam tatil süresinin 6 güne çıkma ihtimali var. Eğer, hükümet tarafından 28 ve 29 Ağustos tarihlerinin resmi veya idari tatil ilan edilme durumu söz konusu olursa, Kurban Bayramı tatili 10 günü bulabilecek.

    KURBAN  BAYRAMI İBADETLERİ

    Güneş'in doğuşundan 45 dakika sonra bayram namazı kılınır ve kurban genelde ilk gün kesilir. Kesilen bu etin üçte biri akrabaya, üçte biri fakirlere dağıtılır. Kalan üçte bir ise kurbanı kesenindir. Kesilen kurbanın etinden yapılan yemekler bayram boyunca misafirlere ikram edilir. Tanıdık ve akrabalar ziyaret edilir, çocuklara harçlık ve hediyeler verilir. Çocuklar büyüklerinin elinden öper ve bayramda tüm küslükler son bulur.

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