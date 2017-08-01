Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili uzatılacak mı?

Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek sorusunun cevabını merak eden milyonlarca vatandaş dini vazifelerini yerine getirmek için bekliyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre Kurban Bayramı'nın tarihi belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2017 yılı itibariyle Kurban Bayramı tarihi kesin olarak belli oldu. Buna göre;

31 Ağustos 2017 - Kurban Bayramı Arefesi (yarım gün resmi tatil)

1 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 1. gün (tam gün resmi tatil)

2 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 2. gün (tam gün resmi tatil)

3 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 3. gün (tam gün resmi tatil)

4 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 4. Gün (tam gün resmi tatil)

Kurban Bayramı ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de tatil uzatma ve birleştirme kararı konusu. Bu sene 30 Ağustos resmi tatil olması sebebiyle 31 Ağustos Arefe gününün de resmi tatil olması bekleniyor. Bu nedenle toplam tatil süresinin 6 güne çıkma ihtimali var. Eğer, hükümet tarafından 28 ve 29 Ağustos tarihlerinin resmi veya idari tatil ilan edilme durumu söz konusu olursa, Kurban Bayramı tatili 10 günü bulabilecek.

KURBAN BAYRAMI İBADETLERİ

Güneş'in doğuşundan 45 dakika sonra bayram namazı kılınır ve kurban genelde ilk gün kesilir. Kesilen bu etin üçte biri akrabaya, üçte biri fakirlere dağıtılır. Kalan üçte bir ise kurbanı kesenindir. Kesilen kurbanın etinden yapılan yemekler bayram boyunca misafirlere ikram edilir. Tanıdık ve akrabalar ziyaret edilir, çocuklara harçlık ve hediyeler verilir. Çocuklar büyüklerinin elinden öper ve bayramda tüm küslükler son bulur.