Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün sürecek?

Bayram tatili kaç gün sürecek sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, resmi mercilerin konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamayı merak ediyor. Kurban Bayramı ne zaman sorusuna da cevap olacak bu konu, planların şekillenmesine olanak sağlayacak. İşte, Kurban Bayramı tatili ne zaman, bayram tatili kaç gün sürecek sorusunun cevabı

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı tatili, Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar ile netlik kazandı. Buna göre, kamu çalışanları 28-29 Ağustos tarihlerinde izinli sayılarak 10 günlük tatil yapma şansına erişecek. İşte, o süreç;

26-27 Ağustos - Hafta sonu tatili

28 Ağustos Pazartesi - Bakanlar Kurulu idari izin kararı

29 Ağustos Salı - Bakanlar Kurulu idari izin kararı

30 Ağustos Çarşamba - Zafer Bayramı (tam gün resmi tatil)

31 Ağustos Perşembe - Kurban Bayramı Arefesi (kamu çalışanlarına tam gün resmi tatil)

1 Eylül 2017 Cuma - Kurban Bayramı 1. gün (tam gün resmi tatil)

2 Eylül 2017 Cumartesi - Kurban Bayramı 2. gün (tam gün resmi tatil)

3 Eylül 2017 Pazar - Kurban Bayramı 3. gün (tam gün resmi tatil)

4 Eylül 2017 Pazartesi - Kurban Bayramı 4. Gün (tam gün resmi tatil)

Hükümetin kararıyla önümüzdeki Kurban Bayramı'nda kamu çalışanları 10 gün tatil yapacak ve bayramın dışındaki günlerde de idari izinli sayılacak. Bu durum özel sektör çalışanlarını da heyecanlandırıyor ama konunun onlarla direkt ilgisi yok. Özel sektör çalışanları memurların idari izinli sayıldıkları 28-29 Ağustos'ta tam gün 31 Ağustos'ta ise yarım gün çalışmak durumunda. Peki bunun başka bir yolu yok mu? Elbette var.

İsteyen özel sektör firmaları aynen kamuda olduğu gibi çalışanlarına idari izin vererek 10 gün tatil yaptırabilir. Bu durum tamamen firmanın kararına bağlı. Fakat çalışanlar açısından bir tehlike söz konusu. Bazı firmalar bu idari izin verdikleri 2.5 günü maaştan kesmeye kalkabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor.

Öncelikle belirtelim bu izinler çalışanların yıllık izin haklarından düşülemiyor, maaştan da kesilemiyor. Yani 10 gün tatil izni verilen bir özel sektör çalışanı ay sonunda maaşını tam alacak.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun kuzeybatısının aralıklı, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık hava durumuyla geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun perşembe günü kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği ön görülüyor.

Serin ve yağışlı sistemin cuma günü kuzeydoğuya doğru hareket ederek etkisini kaybetmesi ve hava sıcaklıklarının tekrar artması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bakan Eroğlu açıkladı

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kurban Bayramı süresince ülke genelinde yağış beklenmediğini, hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirtti.

Eroğlu, "30 Ağustos Çarşamba günü ve arefe günü azalan hava sıcaklıklarının bayramın ilk gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağını ve ülke genelinde bayram süresince mevsim normalleri civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan meteorolojik tahmin ve uyarıların takip edilmesi can ve mal emniyeti açısından önem arz ediyor" diye konuştu.